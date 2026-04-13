ABD'de İkinci El Konut Satışları Düşüşte
ABD'de İkinci El Konut Satışları Düşüşte

13.04.2026 18:12
Mart ayında ikinci el konut satışları, 3,98 milyonla Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyede.

ABD'de ikinci el konut satışları martta yüzde 3,6 azalarak Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), mart ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışı mevsim etkilerinden arındırılmış olarak martta aylık bazda yüzde 3,6 azalışla 3,98 milyona indi.

İkinci el konut satış sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde 4,07 milyon olması yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan ve Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydeden ikinci el konut satış sayısı, şubatta 4,13 milyon olarak kaydedilmişti.

İkinci el konut satışları martta yıllık bazda da yüzde 1 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, martta yıllık bazda yüzde 1,4 artarak 408 bin 800 dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, mart ayında konut satışlarının durgun seyrini koruduğunu ve geçen yılki hızının altında kaldığını belirtti.

Düşük tüketici güveni ve yavaşlayan istihdam artışının konut alıcılarını frenlemeye devam ettiğine işaret eden Yun, konut stoklarının piyasa üzerinde önemli bir kısıtlama oluşturmaya devam ettiğini aktardı.

Yun, stokların sınırlı kalması nedeniyle medyan konut fiyatının mart ayında yükseldiğini kaydetti.

Mortgage faizlerinin de yükseldiğine işaret eden Yun, bu durumun yıl geneline ilişkin konut satış beklentisinin aşağı yönlü revize edilmesine yol açtığını belirtti. Yun, satışların artış hızının daha ılımlı olmasına rağmen stoklardaki sınırlı artıştan dolayı konut fiyatlarının istikrarlı şekilde yükselmeye devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Haiti’de tarihi kalede izdiham: 30 ölü Haiti'de tarihi kalede izdiham: 30 ölü
Victor Osimhen, Leroy Sane’nin golünde büyük coşku yaşadı Victor Osimhen, Leroy Sane'nin golünde büyük coşku yaşadı
Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya’dan altın madalya ile döndü Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya'dan altın madalya ile döndü
Şampiyonluk yarışı alev alev İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un kalan maçları Şampiyonluk yarışı alev alev! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
Fenerbahçe’den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım

18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
17:37
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
