Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı - Son Dakika
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Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı

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Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın\'ın ilk icraatı
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Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın\'ın ilk icraatı
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A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, 4 yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından çalışmalarına başladı. İlk olarak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek olan 53 yaşındaki teknik adam, ardından İspanya ve İtalya'ya giderek Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu ile görüşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Vincenzo Montella'nın yerine A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Sergen Yalçın, yeni görevindeki ilk adımlarını attı. Ay-yıldızlı ekiple 4 yıllık anlaşma sağlayan deneyimli teknik direktör, ekibiyle birlikte Riva'da çalışmalara başlayarak milli takımın önümüzdeki dönemine ilişkin planlarını şekillendirmeye başladı.

Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı

İLK DURAĞI GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ

Sergen Yalçın'ın göreve geldikten sonraki ilk programı da belli oldu. Deneyimli çalıştırıcı, pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisini tribünden izleyecek. Yalçın, dev karşılaşmada milli takım havuzundaki futbolcuların performanslarını yakından takip etme fırsatı bulacak.

Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı

ARDA GÜLER VE HAKAN ÇALHANOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Derbinin ardından yurt dışına çıkacak olan Sergen Yalçın, milli takımın iki önemli ismiyle bir araya gelecek. İlk olarak İspanya'nın başkenti Madrid'e giderek Arda Güler ile görüşecek olan Yalçın, daha sonra İtalya'nın Milano kentine geçerek Hakan Çalhanoğlu ile buluşacak. Deneyimli teknik adamın bu görüşmelerde milli takımın yeni dönemine ilişkin planlarını oyuncularla paylaşması bekleniyor.

Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı

İLK SINAV BELÇİKA KARŞISINDA

A Milli Takım, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasına 12 Kasım'da Belçika karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, 15 Kasım'da ise Fransa'ya konuk olacak. Sergen Yalçın, iki karşılaşma öncesinde hem Süper Lig'deki oyuncuları izleyecek hem de Avrupa'da forma giyen milli futbolcularla temaslarını sürdürecek.

A Milli Futbol TakımıHakan ÇalhanoğluSergen YalçınGalatasarayFenerbahçeArda GülerİspanyaİtalyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Boran Fırtınası Boran Fırtınası:
    ilk icraatı altılı kuponu yapmıştır bu gevşek ne yapacaktı 0 0 Yanıtla
  • yxdjwxpmhp yxdjwxpmhp:
    barışla görüşme sergen kendisinin milli takım gram fayadası yok hatta malum takımdan da topçu çağırmamaman daha mantıklı olur 0 0 Yanıtla
  • Ünal Karabas Ünal Karabas:
    Hakan Çalhanoğlu zerre kadar faydası olmaz bu takıma 0 0 Yanıtla
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