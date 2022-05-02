ABD'de ISM imalat endeksi 21 ayın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de ISM imalat endeksi 21 ayın en düşük seviyesine geriledi

02.05.2022 17:27
ABD'de ISM imalat endeksi 21 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla 1,7 puan azalışla 55,4'e gerileyerek Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla 1,7 puan azalışla 55,4'e gerileyerek Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

ISM, nisana ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi nisanda bir önceki aya kıyasla 1,7 puan azalarak 55,4'e geriledi.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ve Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye inen verinin 57,6 değerini alması öngörülüyordu.

Düşüşünü ikinci aya taşıyarak imalat büyümesinin yavaşlamaya devam ettiğine işaret eden endeks, martta 57,1 değerinde gerçekleşti.

Üretim endeksi nisanda aylık 0,9 puan azalarak 53,6 olurken yeni siparişlere ilişkin endeks 0,3 puan azalışla 53,5 seviyesine indi. İstihdam endeksi ise söz konusu dönemde 5,4 puanlık azalışla 50,9'a düştü.

Bu dönemde imalat sanayisinin 17 alt sektörü büyüme kaydederken küçülme gösteren tek sektör petrol ve kömür ürünleri oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global tarafından açıklanan nisana ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 59,7'den 59,2'ye revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, martta 58,8 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, üretim artışının 9 ayın en hızlı seviyesinde olduğu ancak enflasyonist baskıların güçlendiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

YORUMLAR
500
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 993 bin 735'e çıktı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 993 bin 735'e çıktı New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ISM imalat endeksi 21 ayın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika


Son Dakika
17:25 Ankara'da kendisiyle barışmak istemeyen nişanlısını çocuklarının gözleri önünde vurarak öldürdü
17:13 Ukrayna geri adım attı! Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine Büyükelçi Bodnar açıklık getirdi
17:10 Eşini öldürüp oğlunu yaralayan cani adam ifadesiyle kan dondurdu: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı
17:09 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske zorunluluğu hakkında konuştu: 10 gün içeresinde kaldırılacağını düşünüyorum
16:17 Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı!
16:15 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı
15:45 Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 17:33:22. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de ISM imalat endeksi 21 ayın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement