ABD'de ISM imalat endeksi 21 ayın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla 1,7 puan azalışla 55,4'e gerileyerek Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

ISM, nisana ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi nisanda bir önceki aya kıyasla 1,7 puan azalarak 55,4'e geriledi.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ve Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye inen verinin 57,6 değerini alması öngörülüyordu.

Düşüşünü ikinci aya taşıyarak imalat büyümesinin yavaşlamaya devam ettiğine işaret eden endeks, martta 57,1 değerinde gerçekleşti.

Üretim endeksi nisanda aylık 0,9 puan azalarak 53,6 olurken yeni siparişlere ilişkin endeks 0,3 puan azalışla 53,5 seviyesine indi. İstihdam endeksi ise söz konusu dönemde 5,4 puanlık azalışla 50,9'a düştü.

Bu dönemde imalat sanayisinin 17 alt sektörü büyüme kaydederken küçülme gösteren tek sektör petrol ve kömür ürünleri oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global tarafından açıklanan nisana ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 59,7'den 59,2'ye revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, martta 58,8 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, üretim artışının 9 ayın en hızlı seviyesinde olduğu ancak enflasyonist baskıların güçlendiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.