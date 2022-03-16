ABD'de ithalat fiyat endeksi şubatta beklenenden az arttı - Son Dakika
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ABD'de ithalat fiyat endeksi şubatta beklenenden az arttı

16.03.2022 16:13
ABD'de ithalat fiyat endeksi şubatta beklenenden az arttı

ABD'de ithalat fiyat endeksi, şubatta aylık yüzde 1,4 ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterirken, ihracat fiyat endeksi yüzde 3 ile rekor seviyede yükseldi.

ABD'de ithalat fiyat endeksi, şubatta aylık yüzde 1,4 ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterirken, ihracat fiyat endeksi yüzde 3 ile rekor seviyede yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 arttı.

Beklentilerin altında artış gösteren ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1,5 artması öngörülüyordu.

Endeks, ocakta ise yüzde 1,9 ile 2011'den bu yana en yüksek artışı göstermişti.

İthalat fiyat endeksi, şubatta bir önceki yılın aynı dönemine ise yüzde 10,9'luk yükseliş kaydetti.

İhracat fiyat endeksinde rekor artış

Ülkede ihracat fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 3 arttı.

Bu dönemde beklentileri aşan ihracat fiyat endeksinin, yüzde 1,6 artması tahmin ediliyordu.

Verinin açıklanmaya başlandığı Ocak 1989'dan bu yana en yüksek aylık artışı gösteren endeks, ocak ayında yüzde 2,8 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 16,6 arttı.

YORUMLAR
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, İhracat, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ithalat fiyat endeksi şubatta beklenenden az arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de ithalat fiyat endeksi şubatta beklenenden az arttı - Son Dakika
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