ABD'de Mart Ayında Toptan Eşya Stokları Beklentilere Paralel Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Mart Ayında Toptan Eşya Stokları Beklentilere Paralel Azaldı

ABD\'de Mart Ayında Toptan Eşya Stokları Beklentilere Paralel Azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, mart ayında ABD'de toptan eşya stokları önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 894,7 milyar dolara geriledi. Şubat ayında ise toptan eşya stokları yüzde 0,2 artmıştı. Aynı dönemde toptan eşya satışları ise önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 662,8 milyar dolara düştü. Yıllık bazda ise toptan eşya satışları yüzde 1,4 artış gösterdi.

08.05.2024 17:51  Güncelleme: 17:52
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ABD'de toptan eşya stokları, martta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilere paralel azalış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin mart ayına ait verileri açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, martta önceki aya oranla yüzde 0,4 azalışla 894,7 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerine paralel düşüş kaydeden toptan eşya stokları şubat ayında yüzde 0,2 artmıştı.

Stoklar, martta önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,3 azaldı.

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları da önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 662,8 milyar dolar oldu.

Toptan eşya satışları, şubat ayında yüzde 2 artmıştı.

Toptan eşya satışları, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 1,4'lük artış kaydetti.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Mart Ayında Toptan Eşya Stokları Beklentilere Paralel Azaldı - Son Dakika

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