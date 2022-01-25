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ABD'de tüketici güveni ocakta düştü - Son Dakika

ABD'de tüketici güveni ocakta düştü

25.01.2022 18:23
ABD'de tüketici güveni ocakta düştü

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ocakta aylık bazda 1,4 puan azalışla 113,8 seviyesine geriledi.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ocakta aylık bazda 1,4 puan azalışla 113,8 seviyesine geriledi.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, ocakta geçen aya kıyasla 1,4 puan azalarak 113,8'e indi.

Bu dönemde beklenenden az düşüş gösteren tüketici güveninin, 111,8 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güveni, geçen yıl aralıkta 115,2 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, ocakta 3,4 puan artışla 148,2 seviyesine çıktı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 4,6 azalarak 90,8 değerine düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin ocak ayında ılımlı bir seviyeye geldiğini ifade etti.

Mevcut durum endeksinin iyileşerek ekonominin yeni yıla sağlam bir zeminde girdiğini gösterdiğini belirten Franco, ancak kısa vadeli büyüme öngörülerine ilişkin beklentilerin zayıflayarak 2022'nin ilk çeyreğinde büyümede olası bir yavaşlamaya işaret ettiğini kaydetti.

Franco, enflasyonla ilgili endişelerin art arda ikinci ayda azalış göstermesine rağmen yüksek kalmaya devam ettiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili kaygıların da Omicron varyantıyla arttığını aktardı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Tüketici Güven Endeksi, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici güveni ocakta düştü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD'de tüketici güveni ocakta düştü - Son Dakika
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