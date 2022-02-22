ABD'de tüketici güveni şubatta düşüşünü sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de tüketici güveni şubatta düşüşünü sürdürdü

22.02.2022 18:41
ABD'de tüketici güveni şubatta düşüşünü sürdürdü

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, şubatta aylık bazda 0,6 puan azalışla 110,5 seviyesine geriledi.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, şubatta aylık bazda 0,6 puan azalışla 110,5 seviyesine geriledi.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya kıyasla 0,6 puan azalarak 110,5'e indi.

Bu dönemde hafif düşüş gösteren tüketici güveninin, 110 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güveni, ocakta 111,1 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, şubatta 0,6 puan artışla 145,1 seviyesine çıktı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 1,3 azalarak 87,5 değerine düştü.

"Enflasyonla ilgili endişeler şubatta yeniden yükseldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin şubat ayında düşüşünü ikinci aya taşıdığını belirtti.

Mevcut durum endeksinin ekonominin ilk çeyrekte genişlemeye devam ettiğine ancak ivme kazanmadığına işaret ettiğini kaydeden Franco, kısa vadeli büyüme beklentilerinin ise daha da zayıfladığını aktardı.

Franco, gelecek altı ay içinde ev, otomobil ve beyaz eşya satın almayı ya da tatile çıkmayı planlayan tüketicilerin oranının düştüğüne dikkati çekerek, "Enflasyonla ilgili endişeler, arka arkaya düşüşlerin ardından şubat ayında yeniden yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Tüketicilerin yakın gelecekte ekonominin canlanacağını beklememekle birlikte koşulların kötüleşeceğini de öngörmediğini belirten Franco, önümüzdeki aylarda tüketici güveni ve harcamalarının artan fiyatlardan olumsuz etkilenmeye devam edeceğini ifade etti.

YORUMLAR
500
ABD'de imalat sanayi PMI şubatta beklentileri geride bıraktı ABD'de imalat sanayi PMI şubatta beklentileri geride bıraktı Son dakika haberleri | ABD Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü: Yatırım, ticaret, finansman faaliyetleri yasaklanacaktır Son dakika haberleri | ABD Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü: Yatırım, ticaret, finansman faaliyetleri yasaklanacaktır

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tüketici Güven Endeksi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici güveni şubatta düşüşünü sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Rusya Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Donetsk ve Luhansk'a henüz asker göndermeyi planlamıyoruz
18:24 Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
17:42 Jason Denayer, Trabzonspor'la iletişim halinde! Futbolcu ezeli rakip Galatasaray için havaalanında yatmıştı
17:29 Aygün Aydın, mor tangasını gösterdiği fotoğrafa yapılan Arzu Sabancı yorumuna ateş püskürdü!
17:29 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 18:50:37. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de tüketici güveni şubatta düşüşünü sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement