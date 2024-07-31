ABD Hazine Bakanlığı, 125 milyar dolarlık tahvil satışı yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Hazine Bakanlığı, 125 milyar dolarlık tahvil satışı yapacak

ABD Hazine Bakanlığı, gelecek hafta 3, 10 ve 30 yıl vadeli toplam 125 milyar dolarlık tahvil satışı gerçekleştireceğini duyurdu. İhaleler sonucunda yaklaşık 14 milyar dolarlık yeni nakit yaratılması bekleniyor. Bakanlık, mevcut ihale büyüklüklerinin mali görünümdeki değişiklikleri ele alma konusunda iyi bir konumda olduğunu belirtti.

31.07.2024 16:23
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ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 125 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 6 Ağustos'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 7 Ağustos'ta 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 8 Ağustos'ta 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

Toplam 125 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 14 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı kaydedildi.

Açıklamada, mevcut ihale büyüklüklerinin Hazine'yi mali görünümdeki olası değişiklikleri ele alma konusunda iyi bir konumda tuttuğuna inanıldığı, mevcut öngörülen borçlanma ihtiyaçlarına göre en azından gelecek birkaç çeyrek için nominal kupon veya Değişken Faizli Tahvil (FRN) ihale büyüklüklerini artırma ihtiyacının öngörülmediği belirtildi.

Kaynak: AA

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