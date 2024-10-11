ABD, İran'a Yaptırımları Genişletti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD, İran'a Yaptırımları Genişletti

ABD, İran'ın İsrail'e saldırısına yanıt olarak petrol ve petrokimya sektörlerine yaptırımları artırdı.

11.10.2024 22:46
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ABD yönetimi, İsrail'e düzenlediği saldırıya yanıt olarak İran'ın petrol ve petrokimya sektörlerine yönelik yaptırımları genişlettiğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yaptığı saldırıya yanıt olarak bu ülkenin petrol ve petrokimya sektörlerine yönelik yaptırımları genişlettiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kararla İran'ın enerji gelirlerini elde etme kabiliyetini sınırlayarak ülkenin üzerindeki mali baskının artırıldığı aktarıldı.

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) ABD'nin yaptırım listesinde olan İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Triliance Petrokimya'yı desteklemek üzere İran petrol ve petrokimya ürünlerinin sevkiyatına karıştıkları gerekçesiyle birden fazla ülkedeki 10 kuruluş ve 17 geminin yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının da 6 kuruluş ile 6 gemiyi yaptırım listesine aldığı bildirildi.

İran'ın İsrail'e saldırıları

İran, 1 Ekim Salı günü akşam saatlerinde İsrail'e yaklaşık 180 balistik füze fırlatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, füze saldırısının "büyük bir hata" olduğunu ve İran'ın "bunun bedelini ödeyeceğini" ifade etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'e füze saldırısı düzenleyen İran'a yeni yaptırımlar dahil, verilecek karşılığın neler olabileceğini G7 liderleriyle görüştüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD, İran'a Yaptırımları Genişletti - Son Dakika

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