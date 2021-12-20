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ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli - Son Dakika

ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli

20.12.2021 12:53
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli

ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian, Türkiye'deki ekonomik duruma ilişkin bir yazı kaleme aldı. "Türkiye kur krizine daha fazla dayanamaz" diyen Muhammed El-Erian, Merkez Bankası'nın acilen faiz artışına gitmesi gerektiğini vurguladı.

Allianz Baş Ekonomi Danışmanı Muhammed El-Erian, Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Bloomberg'de yayımlanan "Türkiye kur krizine daha fazla dayanamaz" başlıklı yazıda, "Eğer Türkiye tam bir ekonomik çakılmadan kaçınmak istiyorsa Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimlerini terse çevirmesi gerekiyor" ifadeleri yer aldı. Mısır asıllı ABD'li ekonomist, mevcut kur krizinin Türkiye için zaten yeterince kötü olduğunu, tam anlamıyla bir ekonomik krizin ise çok daha kötü olacağını vurguladı.

"EN KÖTÜ SENARYODAN KAÇINABİLİR"

Türkiye'nin ekonomik krize 17 Aralık Cuma günü biraz daha yaklaştığını ancak hâlâ en kötü senaryodan kaçınabilecek durumda olduğunu belirten El-Erian, finansal istikrarsızlığın yayılmasını önlemek ve kayda değer ekonomik potansiyeli korumak için hızlı hareket edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Türkiye'deki gidişatın diğer gelişmekte olan ülkeler için de riskli olduğuna işaret eden El-Erian, 17 Aralık Cuma günü TL'de yaşanan değer kaybı ve Borsa İstanbul'daki yüzde 8'lik düşüşe işaret etti.

"ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR"

Artan finansal istikrarsızlığın ekonominin diğer alanlarını olumsuz etkileyeceğine dair kaygıların arttığına işaret edilen yazıda, enflasyonun şimdiden yüzde 20'yi aştığına ve hanehalklarının satın alma gücü ile tasarruflarının eridiğine, gidişatın üretim ile yatırımlara zarar vermesi konusunda sanayicilerin alarm zilleri çaldığına işaret edildi.

Dünyada diğer merkez bankaları faiz artırırken ve ABD Merkez Bankası parasal teşvikleri azaltırken TCMB'nin üç ayda toplamda 500 puan faiz indirdiğini, mevcut finansal oynaklığın nedeninin bu olduğunu hatırlatan El-Erian, TCMB'nin döviz satarak yaptığı müdahalelere rağmen TL'deki değer kaybının durmadığına, bir süredir yükselen enflasyona karşı "sigorta" işlevi gören borsanın da Cuma günü düşüşe geçtiğine dikkat çekti.

TL'deki düzensiz hareketin devamının riskleri artıracağı uyarısında bulunulan yazıda, şirketlerin ve bireylerin kendilerini korumak üzere dövize kaçtığına, yabancıların da ülkeden paralarını çektiğine, TCMB'nin kurda istikrar sağlayabileceğine dair güvenin azaldığına vurgu yapıldı.

ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Türkiye, TCMB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli - Son Dakika Ekonomi


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