ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta, önceki haftaya göre yaklaşık 3,2 milyon varil arttı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3,2 milyon varil artarak 448,2 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 700 bin varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 700 bin varil artışla 363,1 milyon varil seviyesine ulaştı.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 1,3 milyon varil artarak 232,1 milyon varil seviyesine çıktı.
Petrol üretimi düştü
ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta, önceki haftaya göre günlük ortalama 424 bin varil artarak 6,7 milyon varile yükselirken, ham petrol ihracatı günlük ortalama 700 bin varil azalarak 4,2 milyon varil oldu.
Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 16- 22 Mart haftasında yaklaşık 9 bin varil düşüşle 13,5 milyon varil olarak kayıtlara geçti.
EIA'nın "Mart 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,2 milyon varil, gelecek yıl ise 13,6 milyon varil olması bekleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta arttı - Son Dakika
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, son iki haftada yaptıkları operasyonlarla Türkiye genelinde gerçekleşen kaçakçılık girişimlerini engelledi. İstanbul, İzmir, Van ve Artvin'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak eşya ve ticari malzemeler ele geçirildi. Toplamda 142 milyon liralık kaçakçılık girişimi engellendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 9.835,00 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine karşın pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.
ABD Merkez Bankasının faiz indirimine ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasaların odağında yer alıyor. Analistler, ABD'deki büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ediyor.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Şeker'in düzenlediği iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. Ersoy, programda Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'dan Sarıoğlan için yem fabrikası sözü aldıklarını belirtti. Ayrıca Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile yaptığı telefon görüşmesinde Pınarbaşı ilçesindeki TOKİ projesinin mayıs ayında ihaleye çıkacağını öğrendiğini ifade etti.
İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı 32,3090 lira, satış fiyatı ise 32,3110 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 34,9670 lira, satış fiyatı ise 34,9690 lira olarak açıklandı. Dün doların satış fiyatı 32,2700 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9050 lira idi.
Emeklilerin banka promosyon tutarlarında artışa gidildi. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin lira arasında değişen tutarlarda promosyon ödeyecek. Başvurular bankalardan ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Promosyon ödemeleri bugün başlıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?