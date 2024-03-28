ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, önceki haftaya göre yaklaşık 3,2 milyon varil arttı. Ülkenin ham petrol ithalatı artarken ihracatı azaldı. ABD'nin günlük ham petrol üretimi ise düşüş gösterdi.

28.03.2024 08:23
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta, önceki haftaya göre yaklaşık 3,2 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3,2 milyon varil artarak 448,2 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 700 bin varil artışla 363,1 milyon varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 1,3 milyon varil artarak 232,1 milyon varil seviyesine çıktı.

Petrol üretimi düştü

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta, önceki haftaya göre günlük ortalama 424 bin varil artarak 6,7 milyon varile yükselirken, ham petrol ihracatı günlük ortalama 700 bin varil azalarak 4,2 milyon varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 16- 22 Mart haftasında yaklaşık 9 bin varil düşüşle 13,5 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Mart 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,2 milyon varil, gelecek yıl ise 13,6 milyon varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta arttı - Son Dakika

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