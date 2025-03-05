ABD Özel Sektör İstihdamı Şubatta Beklentilerin Altında - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Özel Sektör İstihdamı Şubatta Beklentilerin Altında

Şubatta özel sektör istihdamı 77 bin kişi arttı, piyasa beklentisi 141 bin kişiydi.

05.03.2025 17:16
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NEW ABD'de özel sektör istihdamı, şubatta 77 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı şubat ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı şubatta 77 bin kişi ile geçen yıl temmuz ayından beri en düşük seviyede arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 141 bin kişi artması öngörülüyordu.

Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin ocak verisi 183 binden 186 bine revize edildi.

Söz konusu dönemde istihdam hizmet sektöründe 36 bin kişi, üretim sektöründe 42 bin kişi arttı.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, şubatta yıllık ücret ocakta da olduğu gibi yüzde 4,7 yükseldi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, politika belirsizliği ve tüketici harcamalarındaki yavaşlamanın geçen ay işten çıkarmalara veya işe alımların yavaşlamasına yol açmış olabileceğini belirtti.

Richardson, "Verilerimiz, yakın zamandaki diğer göstergelerle birleştiğinde, önümüzdeki ekonomik ortamı değerlendiren işverenlerin işe alım konusunda tereddüt yaşadığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Özel Sektör İstihdamı Şubatta Beklentilerin Altında - Son Dakika

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