ABD, Rusya'ya Yaptırımlarda İzin Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Rusya'ya Yaptırımlarda İzin Verdi

08.04.2026 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Rusya'daki operasyonlar için belli idari işlemlere 9 Temmuz'a kadar izin verdi.

NEW ABD yönetimi, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, ABD'li kişi ve kuruluşların Rusya'daki operasyonlarını sürdürebilmesi için belirli idari işlemlere 9 Temmuz'a kadar izin verdi.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) konuya ilişkin lisans yayımladı.

Söz konusu lisans ile ABD'li kişilere veya ABD'li kişilerce doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol edilen kuruluşlara, Rusya'daki günlük faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli vergi, harç veya ithalat vergisi ödeme, izin, lisans, tescil veya sertifika ve vergi iadesi alma işlemleri için yetki verildi.

Yaptırımlar kapsamında normalde yasak olan ve Rusya'nın Merkez Bankası, Ulusal Varlık Fonu ile Maliye Bakanlığını içeren belirli işlemleri kapsayan lisans, 9 Temmuz'a kadar geçerli olacak.

Lisans, söz konusu kurumlar adına ABD finans kuruluşlarındaki hesaplarından borçlandırma yapılmasını veya yaptırım altındaki kişilerle yapılan işlemleri kapsamayacak.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD, Rusya'ya Yaptırımlarda İzin Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 21:22:16. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD, Rusya'ya Yaptırımlarda İzin Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.