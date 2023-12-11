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ABD Tüketicilerinin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Düştü - Son Dakika
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ABD Tüketicilerinin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Düştü

ABD Merkez Bankası'nın yayımladığı ankete göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda yüzde 3,4 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi. Ayrıca, hanehalkının harcamalarındaki artış beklentisi azalırken, gelirdeki artış beklentisi değişmedi.

ABD Tüketicilerinin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Düştü
11.12.2023 - 20:07,
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New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,43 artışla 36.404,93 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 artarak 4.622,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 artışla 14.432,49 puana yükseldi.

Yatırımcılar bu yılın son Fed toplantısını beklerken pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün kapanışında pozitif bir seyir izlendi.

Fed'in yarın başlayacak ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komistesi (FOMC) toplantısında, politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulması öngörülürken analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonu düşürme konusundaki kararlılığını yinelemesinin beklendiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda da Fed'in bu hafta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın mart ayında yüzde 40 ihtimalle faiz oranını çeyrek puan düşüreceği tahmin ediliyor.

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri de piyasaların odağında yer alıyor. Analistler, verilerin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Enflasyon verileri öncesi New York Fed, kasım ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda yüzde 3,4 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 3'te, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de yüzde 2,7'de kaldı.

ABD'de yarın açıklanacak kasım ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık bazda değişim göstermeyeceği ve yıllık yüzde 3,1 olacağı yönünde gerçekleşti.

Fed'in faiz kararı ve enflasyon verileri öncesi ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise tahvil ihalelerinin de etkisiyle yüzde 4,29 seviyesine yükseldikten sonra yüzde 4,23 seviyesinde dengelendi.

Öte yandan, ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Macy's'in hisseleri, bir yatırımcı grubunun şirketi 5,8 milyar dolara satın almak için teklif verdiğine ilişkin haberlerin ardından yüzde 19'un üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA
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