Ada Kıbrıs Projesi İstanbul'da Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ada Kıbrıs Projesi İstanbul'da Tanıtıldı

Ada Kıbrıs Projesi İstanbul\'da Tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs'ın kültürel değerleri 'Ada Kıbrıs' projesi ile Türkiye'de tanıtıldı.

16.05.2025 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'deki hedef kitleye Kuzey Kıbrıs'ın kültürel değerlerini, ada yaşamını, lezzetlerini, doğasını ve deneyimlerini tanıtmayı hedefleyen 'Ada Kıbrıs' projesinin tanıtımı İstanbul'da gerçekleşti.

Türkiye'deki hedef kitleye Kuzey Kıbrıs'ın kültürel değerlerini, ada yaşamını, lezzetlerini ve doğasını tanıtmayı hedefleyen 'Ada Kıbrıs' projesinin lansmanı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik ve iş birliği bu kez iletişim kampanyasında hayat buldu. Türkiye hedef pazarına özel olarak hazırlanan "Ada Kıbrıs" kampanyasının tanıtımı İstanbul'da yapıldı.

"KKTC'nin uluslararası statüsüne yönelik çağrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müreffeh yarınları için atılan her yapıcı adımdan, hayata geçirilen her yeni projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. "Bu topraklarla aramızda tarihsel bir bağdan öte, samimi bir gönül ve kader birliği var" diyen Yılmaz, Akdeniz'in kalbinde yer alan, doğasıyla, kültürüyle ve insanıyla eşsiz bir yapıya sahip olan KKTC'nin turizm alanında daha güçlü bir konuma ulaşmasını istediklerini ifade etti. Yılmaz tanıtımı yapılan KKTC Turizm Master Planı ve Ada Kıbrıs Kampanyası'nın bu yöndeki ortak vizyonun değerli birer adımı olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınması yönündeki çağrılarını tüm platformlarda kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekleyen Cevdet Yılmaz, "Her yıl güncellenen bu anlaşma, yalnızca ekonomik ve yapısal iş birliklerini düzenleyen bir çalışma yürütmüyoruz. Aynı zamanda insanlar arasında dayanışmayı, ortak gelecek inancını ve kardeşlik hukukunu pekiştiren stratejik bir çerçevedir. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın ortaya koymuş olduğu iki devletli çözüm vizyonuna Türkiye Cumhuriyeti olarak desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy: "Kuzey Kıbrıs yalnızca bir seyahat rotası değil; köklerimize, kültürümüze ve ortak geleceğimize uzanan güçlü bir bağdır"

Toplantıda konuşan Bakan Ersoy da kampanyayı yalnızca bir tanıtım faaliyeti değil; bir vizyonun, bir inancın ve ortak bir hedefin simgesi olarak tanımladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasında, Türkiye ile KKTC arasında her yıl güncellenen İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında bu yılki tanıtım faaliyetlerinin merkezine "Ada Kıbrıs" markasının yerleştirildiğini açıkladı.

KKTC'nin kampanyalarının geçmiş yıllarda daha çok Türkiye hariç yurt dışı pazarlarına odaklandığını hatırlatan Ersoy, 2025 yılı itibarıyla Kuzey Kıbrıs'ın özel talebiyle tanıtım bütçesinin önemli bir kısmının Türkiye pazarı için kullanılacağını belirtti.

Bakan Ersoy, bu doğrultuda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Tanıtma Genel Müdürlüğü iş birliğinde reklam filmleri, dijital kampanyalar ve influencer projelerinin hayata geçirileceğini söyledi.

Kıbrıs'ın sesi, 959 sinema salonu ve 40 televizyon kanalında

Kampanya kapsamında, 40 ulusal televizyon kanalında ve 960 sinema salonunda reklam filmleri yayınlanacağı bilgisini paylaşan Bakan Ersoy, Facebook, Instagram ve YouTube gibi dijital mecralarda da yoğun bir iletişim süreci yürütüleceğini kaydetti.

Ersoy, konuşmasında, en çok ziyaret edilen haber ve dizi platformlarında Kuzey Kıbrıs'ın ruhunun milyonlarla buluşacağını ifade etti. Bu kampanyanın klasik turizm anlayışının ötesine geçtiğine vurgu yapan Ersoy, adanın tarihi sokaklarını, geleneksel sofralarını, müziğini ve yaşam kültürünü ön plana çıkardığını sözlerine ekledi.

Bakan Ersoy, kampanyanın Kuzey Kıbrıs'ın kültürel kimliğini zihinlere kazımayı hedeflediğini vurguladı.

"Kuzey Kıbrıs küresel görünürlüğünü artıracak"

Kampanyanın yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacağına dikkati çeken Ersoy, İngiltere başta olmak üzere uluslararası pazarlarda da "Visit North Cyprus" markası altında yürüttükleri tanıtımların Kuzey Kıbrıs'ı hak ettiği küresel görünürlüğe ulaştıracağını söyledi.

Bu büyük tanıtım yolculuğunun arkasında güçlü bir ekip olduğunu da hatırlatan Ersoy, Tanıtma Genel Müdürlüğü, TGA ve Kuzey Kıbrıs'taki paydaşlar ile ortak idealde buluşmanın önemine değindi.

"Ada Kıbrıs" kampanyasının, Kuzey Kıbrıs'ın marka gücünü artıracağına dair inancını dile getiren Ersoy, katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasını şöyle tamamladı: "Kuzey Kıbrıs yalnızca bir seyahat rotası değil; köklerimize, kültürümüze ve ortak geleceğimize uzanan güçlü bir bağdır. Bizler, bu eşsiz adanın ruhunu daha geniş kitlelerle buluşturmak, Kuzey Kıbrıs'ın benzersiz kimliğini tüm dünyaya anlatmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, turizmde büyük bir başarı örneği sergilemiştir"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında Kuzey Kıbrıs'ın doğal güzellikleri, tarihi birikimi ve misafirperver insanı ile Akdeniz'in kalbinde eşsiz bir destinasyon olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini söyledi.

Tatar, "Bu topraklarla aramızda yalnızca tarihsel bir bağ değil, samimi bir gönül hukuku da mevcut. 1974'ten bu yana Kıbrıs turizmini geliştirmek adına çok zorlu koşullarda çalışmalar yürütülüyor" dedi.

O dönemde yalnızca TRT yayını ile tanıtım yapıldığını hatırlatan Tatar, sosyal medya ve dijital platformların olmadığını ancak günümüzde gelinen noktada çok daha güçlü tanıtım araçlarına sahip olduklarını ve bu avantajları genç kuşaklara ulaşmak için etkili biçimde kullanmaları gerektiğinin bilincinde olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti: "Tüm ambargolara, izolasyonlara ve kısıtlamalara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, turizmde büyük bir başarı örneği sergilemiştir. Gelinen aşamada, bölgenin sunduğu imkanlar, konaklama kapasitesinin artması, ulaşım altyapısındaki gelişmeler ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi sayesinde Kıbrıs turizmi önemli bir ivme kazanmıştır. Bugün artık turistler memnuniyetle adadan ayrılıyor. Turizm sadece bir sektör değil, aynı zamanda Kıbrıs'ın dünya ile kurduğu bağın ve kendi hikayesini anlatmasının da güçlü bir aracıdır."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un destekleriyle "Ada Kıbrıs" gibi yeni iletişim kampanyalarıyla gençlere hitap eden çok kanallı bir tanıtım sürecinin başladığına işaret eden Tatar, "Bu kampanyalarla yalnızca destinasyon tanıtımı değil, aynı zamanda bir aidiyet duygusu inşa ediliyor. Sosyal medyadan sinema salonlarına, dijital platformlardan açık hava etkinliklerine kadar uzanan geniş bir yelpazede Kıbrıs'ın kültürü, doğası ve vizyonu anlatılıyor." dedi.

Ersin Tatar konuşmasında, Kıbrıs'ı sadece bir turizm bölgesi olarak değil, güçlü bir marka değeri taşıyan, bölgesel cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ada Kıbrıs ve Turizm Master Planı'nın İstanbul tanıtım toplantısı konuşmaların ardından KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç'un sunumu ve anı fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Etkinlikler, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Kıbrıs, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ada Kıbrıs Projesi İstanbul'da Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Yemen’den atılan füze Tel Aviv’i karıştırdı Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
Beşiktaş’tan Romulo transferine dair açıklama Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
Cengiz Ünder, MLS’te fırtına gibi Haftanın takımına seçildi Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi
Bursa Büyükşehir Meclisi’nde gerginlik Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü Bursa Büyükşehir Meclisi'nde gerginlik! Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü
Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın 2 maç uzağında Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında
Netanyahu Trump’a karşı harekete geçiyor Özel ekip için hazırlıklara başladı Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı
Olaylı maçta yok yok La Liga’da şampiyon Barcelona Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona
Bursa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı
Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalma el bombası bulundu Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma el bombası bulundu

19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
08:29
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
08:26
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
08:19
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
08:11
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
08:05
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir
07:44
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
03:06
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
01:38
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem
Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 20:10:32. #7.13#
SON DAKİKA: Ada Kıbrıs Projesi İstanbul'da Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.