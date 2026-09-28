AESOB Başkanı Dere, esnaf için Bağ-Kur\'da 7 bin 200 gün talebini dile getirdi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yeni yasama yılı öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında yürütülecek yasama çalışmalarında esnaf ve sanatkarların çözüm bekleyen başlıklarına dikkat çekti. Esnafın üretimin, istihdamın ve şehir ekonomisinin devamlılığı için desteklenmesi gerektiğini belirten Dere; Bağ-Kur'da 9 bin günlük prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesi, uygun şartlarda finansmana erişimin kolaylaştırılması, zincir marketler karşısında adil rekabet ortamının güçlendirilmesi ve yemek sipariş platformlarında hizmet bedellerine ilişkin şeffaflık kurallarının eksiksiz uygulanması gerektiğini söyledi.

Artan işletme giderleri ve değişen ticaret şartlarının küçük işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığını ifade eden Başkan Dere, atılacak adımların ve hazırlanacak düzenlemelerin sahadaki gerçek ihtiyaçlara dayanmasının önem taşıdığını kaydetti. Esnafın karar süreçlerine zamanında dahil edilmesinin uygulanabilirliği artıracağını ve şehir ekonomisindeki üretim ile hizmet zincirini güçlendireceğini belirten Dere, bu başlıkların doğrudan esnafın işini sürdürebilme gücüyle bağlantılı olduğunu vurguladı.

Pirim gününde eşitlik bekliyoruz

Bağ-Kur sigortalılarının prim şartına değinen Başkan Dere, "İlgili Bağ-Kur sigortalıları için uygulanan 9 bin günlük normal emeklilik şartının 7 bin 200 güne indirilmesini amaçlayan kanun teklifi komisyondadır. Yeni yasama yılında bu beklentinin karşılık bulmasını ve prim günlerindeki farkın giderilmesini istiyoruz. Esnafımız emeğinin karşılığını emeklilikte adil şartlarla almak istiyor" dedi.

Esnafın çarkı dönsün

Başkan Adlıhan Dere, esnafın finansmana erişiminin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak "Esnafımız kira, enerji, ham madde, ürün tedariki ve personel giderleri gibi günlük işletme maliyetlerini karşılamak; iş yerini yenilemek, makine ve ekipman almak için finansmana ihtiyaç duyuyor. Ancak küçük işletmelerin gelir yapısı ve ödeme gücü büyük işletmelerle aynı değil. Bu nedenle esnafımıza sunulan işletme ve yatırım kredilerinde finansman maliyetleri uygun seviyede tutulmalı; vade, teminat ve başvuru şartları küçük işletmelerin gerçeklerine göre belirlenmelidir. Esnafın çarkı dönerse üretim sürer, çalışanımızın ekmeği korunur" ifadelerini kullandı.

Zincire karşı esnaf korunsun

Perakende ticarette dengenin korunması gerektiğini dile getiren Başkan Dere, "Zincir marketler sahip oldukları yüksek alım gücü, yaygın şube ağı ve geniş kampanya imkanlarıyla küçük esnafa göre önemli bir avantaj elde ediyor. Aynı mahallede sınırlı sermayeyle faaliyet gösteren bakkalımızın, büfecimizin, kasabımızın, manavımızın ve diğer küçük işletmelerimizin bu yapı karşısında korunması gerekiyor. Perakende ticarete yönelik düzenlemelerde zincir marketlerin şubeleşme, satış ve kampanya uygulamalarının mahalle esnafı üzerindeki etkileri gözetilmeli, haksız rekabete yol açabilecek uygulamalara karşı denetimler etkinleştirilmelidir. Talebimiz rekabetin engellenmesi değil, herkes için adil kuralların uygulanmasıdır. Mahalle esnafını korumak, şehirlerimizin ekonomik ve sosyal dokusunu korumaktır" diye konuştu.

AESOB Başkanı Dere, "Ticaret Bakanlığının Hizmet Bedellerinin Şeffaflığının Sağlanması Hakkında Genelgesi ile yemek sipariş platformlarına önemli yükümlülükler getirilmiştir. Platformlar, esnaftan aldıkları komisyon ve diğer hizmet bedellerini satıcı panelinde ayrı ayrı, açık ve anlaşılır biçimde göstermelidir. Esnafımızı istemedikleri kampanyalara veya ek hizmetlere katılmaya zorlamamalıdır. Bakanlığımızın belirlediği kurallar platformlar tarafından eksiksiz uygulanmalıdır. Esnafımızın alın teri, belirsiz kesintiler ve dayatmalar arasında kaybolmamalıdır" dedi.

Yeni yasama yılı öncesi esnaf ve sanatkarların beklentilerine öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Dere, AESOB olarak esnafın hak ve taleplerinin takipçisi olmayı sürdüreceklerini vurguladı. Dere, sözlerine şöyle devam etti:

"Esnafımızın ayakta kalması üretimin, istihdamın ve mahalle kültürünün korunması demektir. Beklentimiz, esnafımızın çözüm bekleyen taleplerinin yeni yasama yılında somut düzenlemelere dönüşmesidir. Bizler esnafımızın karşılaştığı her zorlukta yanında durmayı görev biliyoruz. AESOB olarak esnafımızın hakkını savunmaya, sesini ilgili kurumlara taşımaya ve sonuç alınıncaya kadar taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yeni yasama yılının esnafımızın sesinin daha güçlü duyulduğu bir dönem olmasını diliyoruz. Çünkü güçlü esnaf, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye demektir."