Afşin'de hasat başladı, şirelik Kabarcık üzümü imece usulüyle toplanıyor - Son Dakika
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Afşin'de hasat başladı, şirelik Kabarcık üzümü imece usulüyle toplanıyor

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Afşin\'de hasat başladı, şirelik Kabarcık üzümü imece usulüyle toplanıyor
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sonbaharla bağ bozumu başladı; üreticiler günün ilk ışıklarıyla şirelik Kabarcık üzümünü topluyor. İmece usulü sürdürülen hasatta kasalara doldurulan üzümler başta pekmez olmak üzere yöresel şire ürünlerine dönüştürülmek üzere hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'a sonbaharın gelişiyle birlikte bağ bozumu başladı.

Afşin İlçesine özgü şirelik Kabarcık üzümünde hasat heyecanı yaşanırken, üreticiler günün ilk ışıklarıyla bağlara girerek olgunlaşan üzümleri tek tek topluyor.

Kızaran ve tatlanan Kabarcık üzümleri, üreticilerin makaslarıyla salkım salkım kesilerek kasalara dolduruluyor. Bağlarda yoğun mesai yaşanırken, toplanan üzümler başta pekmez olmak üzere yöresel şire ürünlerine dönüşmek üzere hazırlanıyor.

Afşin'de yıllardır sürdürülen bağ bozumu geleneği, yalnızca bir tarımsal faaliyet olarak değil, ilçenin kültürel mirasının önemli bir parçası olarak da yaşatılıyor. Üreticiler, bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alırken, imece usulüyle sürdürülen hasat geleneği de yeni nesillere aktarılıyor.

Sabahın serinliğinde başlayan ve gün boyu devam eden hasatta bağlardan kasalar dolusu üzüm çıkarken, Afşin'in bağlarında sonbaharın renkleri ve hasadın bereketi aynı anda yaşanıyor.

Kaynak: İHA
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