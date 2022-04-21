Afyonkarahisar'da 13 bin 400 kilogram ayçiçek tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 13 bin 400 kilogram ayçiçek tohumu dağıtıldı

21.04.2022 11:40
Afyonkarahisar'da 13 bin 400 kilogram ayçiçek tohumu dağıtıldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 15 ilçede toplam 13 bin 400 kilogram ayçiçek tohumu dağıtıldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 15 ilçede toplam 13 bin 400 kilogram ayçiçek tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde yüzde 50 bakanlık hibeli, yüzde 50 üretici katkılı 2 Milyon TL bütçeli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Tarım ve Orman İL müdürlüğü tarafından bu proje ile 15 ilçede 13 bin 400 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtımı yapılarak Türkiye için stratejik öneme sahip olan ayçiçeği üretimini arttırılması hedefleniyor.

Ayrıca projede bakanlığın Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen 11 TR 077 yağlık ayçiçeği çeşidi tohumunun eğitimi yapılarak yerli ve milli tohumculuğun gelişmesine katkı sağlandığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da 13 bin 400 kilogram ayçiçek tohumu dağıtıldı
Afyonkarahisar'da 13 bin 400 kilogram ayçiçek tohumu dağıtıldı
Afyonkarahisar'da 13 bin 400 kilogram ayçiçek tohumu dağıtıldı
Afyonkarahisar'da 13 bin 400 kilogram ayçiçek tohumu dağıtıldı
Afyonkarahisar'da 13 bin 400 kilogram ayçiçek tohumu dağıtıldı

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Türk Lirası, Karahisar, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'da 13 bin 400 kilogram ayçiçek tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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