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Afyonkarahisar'ın o ilçesi mantar üretim merkezi olacak - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın o ilçesi mantar üretim merkezi olacak

06.01.2022 14:11
Afyonkarahisar'ın o ilçesi mantar üretim merkezi olacak

Afyonkarahisar'ı ilçeleriyle birlikte kalkındırmak ve geliştirmek için kolları sıvayan Vali Gökmen Çiçek, Bayat ilçesini mantar üretim merkezi yapmak için çalışmaları hızlandırdı.

Afyonkarahisar'ı ilçeleriyle birlikte kalkındırmak ve geliştirmek için kolları sıvayan Vali Gökmen Çiçek, Bayat ilçesini mantar üretim merkezi yapmak için çalışmaları hızlandırdı. Kaymakamlık ve belediye başkanlığı desteğiyle hayata geçirilecek mantar üretim tesisleriyle Bayat ilçesi artık mantar üretimiyle anılacak.

Kente geldiği günden bugüne dokunduğu her yeri bambaşka bir konuma taşıyan Vali Çiçek, şimdi de Bayat ilçesinde mantar üretim projesini hayata geçiriyor. Programları kapsamında Bayat ilçesine giden Vali Gökmen Çiçek, Bayat Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek Kaymakam Mehmet Anıl Çolak'tan ilçede eğitim, asayiş, sağlık ve spor alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Programına Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde devam eden Vali Çiçek, vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Vali Çiçek, köyde istiridye mantarı üretilmesi planlanan alanda da incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Vali Gökmen Çiçek'in bir diğer ziyareti İmrallı Köyü'ne oldu. Köy sakinleriyle bir araya gelen, taleplerini dinleyen Vali Çiçek, İmrallı'da da istiridye mantarı üretimi için tesis yapılacak alanda incelemelerde bulundu.

"Kilim diyarı Bayat ilçemiz artık mantar ile de anılacak"

Gün sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Çiçek: "Bayat ilçemiz mantar üretim merkezi oluyor. Bayat Kadın Kültür Kooperatifimizde başlayan istiridye mantarı üretimi köylerde de yapılacak. Bayat ilçemiz artık istiridye mantarıyla anılacak. Şuanda Derbent ve İmrallı olmak üzere 2 köyümüzde projeye başladık. Projemiz tüm hızıyla sürüyor. Kaymakamımız Mehmet Anıl Çolak ile Belediye Başkanı Halilibrahim Bodur'u tebrik ediyorum. İnşallah el birliği ile Bayat ilçemizde çok güzel işler başaracağız. Kilim diyarı Bayat ilçemiz artık mantar ile de anılacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın o ilçesi mantar üretim merkezi olacak
Afyonkarahisar'ın o ilçesi mantar üretim merkezi olacak
Afyonkarahisar'ın o ilçesi mantar üretim merkezi olacak
Afyonkarahisar'ın o ilçesi mantar üretim merkezi olacak

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Gökmen Çiçek, Mehmet Anıl, Karahisar, Mantar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'ın o ilçesi mantar üretim merkezi olacak - Son Dakika Ekonomi


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