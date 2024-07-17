AHKİB, İlk 6 Ayda 178,4 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AHKİB, İlk 6 Ayda 178,4 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, ocak-haziran döneminde 178,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini açıkladı. Tekin, ihracat pazarlarına 21 bin 95 ton ürün gönderdiklerini belirtti. Hollanda, İspanya ve Almanya pazarlarında en fazla dış satım yapıldı ve Hollanda'da ihracat hacmi yüzde 116 arttı.

17.07.2024 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, ocak-haziran döneminde 178,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, ilk 6 ayda ihracat pazarlarına 21 bin 95 ton ürün ulaştırdıklarını belirtti.

Birliğin dış satımının geçen yıla oranla arttığına işaret eden Tekin, "AHKİB, yılın ilk yarısındaki ihracat performansında yüzde 5 artış sağlayarak Türkiye'ye 178,4 milyon dolar döviz kazandırdı." ifadesini kullandı.

Ocak-haziran döneminde en fazla dış satımı Hollanda, İspanya ve Almanya pazarlarında yaptıklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Hollanda'da 76,6 milyon, İspanya'da 16,8 milyon, Almanya'da da 15 milyon dolar ihracat değerine ulaştık. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artışı yüzde 116 oranla Hollanda pazarında yakaladık. Bu ülkeyi yüzde 71 artış ve 6,99 milyon dolarla Suudi Arabistan, yüzde 66 artış ve 3,3 milyon dolarla İtalya, yüzde 57 artış ve 6,8 milyon dolarla ABD takip etti."

Kaynak: AA

Hollanda, Almanya, İspanya, Akdeniz, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AHKİB, İlk 6 Ayda 178,4 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:30 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 12:47:16. #1.13#
SON DAKİKA: AHKİB, İlk 6 Ayda 178,4 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement