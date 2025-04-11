Akbank'tan Değer Zinciri Yönetimi Adımı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akbank'tan Değer Zinciri Yönetimi Adımı

Akbank\'tan Değer Zinciri Yönetimi Adımı

Akbank, müşteri odaklı yeni Değer Zinciri Yönetimi Bölümü ile bankacılıkta inovasyon sağlıyor.

11.04.2025 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müşterilerine bütünsel değer önerileri sunmayı hedefleyen Akbank, Değer Zinciri Yönetimi Bölümü'nü kurdu.

Akbank, bankacılık sektöründe öncü bir adım atarak Değer Zinciri Yönetimi Bölümü'nü hayata geçirdi. KOBİ Bankacılığı İş Birimi çatısı altında faaliyet gösterecek bu yeni yapılanmayla banka; Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentlerinin yanı sıra Bireysel ve Özel Bankacılık müşterilerini de kapsayan çok katmanlı bir hizmet modeline geçiş yapıyor.

Akbank, bu yeni yapılanmasıyla müşterilerinin bulunduğu ekosistemleri bütüncül bir yaklaşımla ele alarak, tedarikçilerden bayilere, çalışanlardan son kullanıcılara kadar tüm paydaşları kapsayan uçtan uca çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Dijitalleşmenin sağladığı verimlilik artışıyla birlikte finansmana erişimin kolaylaşması ve işletmelere hem maliyet avantajı hem de operasyonel verimlilik sunulması da bu yeniliğin artıları olarak öne çıkıyor. Değer Zinciri Yönetimi Bölümü'nün özellikle KOBİ'lerin rekabet gücünü artırarak finansal kapsayıcılık açısından da önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Yeni yapılanma, müşterilerin ticari ilişkilerinden doğan tüm fırsatları analiz ederek katma değer oluşturmayı ve tüm ekosistem genelinde sürdürülebilir fayda sağlamayı amaçlıyor.

Bankacılık ilişkilerinde derinleşmeyi ve farklılaştırılmış değer önerileriyle yeni faaliyet alanları oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Değer Zinciri Yönetimi Bölümümüz, sadece Akbank için değil, sektörümüz için de organizasyonel bir inovasyon örneği olarak öne çıkıyor. Bu yeni yapıyla birlikte müşterilerimizin iş yapma biçimlerine uyumlu, entegre çözümler sunarak ekosistem genelinde katma değer oluşturmayı amaçlıyoruz. Böylece müşteri ilişkilerinde derinleşirken; dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağında da önemli ilerlemeler sağlamayı hedefliyoruz. Sektörde yeni bir yaklaşımın öncüsü olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre; Akbank'ın yeni yapılanması, geleneksel segment bazlı bankacılık yaklaşımından bütüncül bir yaklaşıma geçişe de işaret ediyor. Bankaların yalnızca finansal işlemlerle sınırlı kalmayıp; işletmelere, bireylere ve paydaşlara çözüm odaklı, entegre platformlar sunmasının önünü açıyor. Bütünsel yapıyı aktif olarak yöneten ve teknolojiyle destekleyen öncü bankalardan biri olan Akbank, değer zinciri yaklaşımını benimseyerek müşterilerine sağladığı değeri en üst düzeye taşırken, sektöre örnek olabilecek uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Akbank, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank'tan Değer Zinciri Yönetimi Adımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu’nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik
Samsunspor’da 3 isim Galatasaray maçında yok Samsunspor'da 3 isim Galatasaray maçında yok
Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti
Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
Ayı saldırısına uğrayan kadından geriye sadece kafası kaldı Ayı saldırısına uğrayan kadından geriye sadece kafası kaldı
Bakan Şimşek’ten yeni enflasyon tahmini Bakan Şimşek'ten yeni enflasyon tahmini
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
3 erkeğe direnen kasiyer kız meydan okudu: Bizi kim alabilir 3 erkeğe direnen kasiyer kız meydan okudu: Bizi kim alabilir
Fenerbahçe’de neler oluyor İki kalecinin birden bileti kesildi Fenerbahçe'de neler oluyor? İki kalecinin birden bileti kesildi
Nişanlısına hediye hazırlarken sprey boya kutusu bomba gibi patladı Nişanlısına hediye hazırlarken sprey boya kutusu bomba gibi patladı
Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti

11:06 Vergi savaşı kızışıyor Çin’den çok sert bir hamle daha Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
10:47 Vatandaş neye güvenecek Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi Vatandaş neye güvenecek? Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi
10:31 İmamoğlu Silivri’de hakim karşısında İşte ilk sözleri İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında! İşte ilk sözleri
10:28 Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket Fark 6 puan oldu Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
15:19 TBMM’de konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı: Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet’ti TBMM'de konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı: Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti
15:17 Çöp yığını içinde ilişkiye giren çift büyük öfkeye sebep oldu Çöp yığını içinde ilişkiye giren çift büyük öfkeye sebep oldu
15:02 Cumhurbaşkanlığı’na atanan isim tartışma yarattı: Kebapçının işi değil Cumhurbaşkanlığı'na atanan isim tartışma yarattı: Kebapçının işi değil
14:47 Yüksel Yıldırım’dan bomba Galatasaray sözleri: Cuma günü göreceğiz Yüksel Yıldırım'dan bomba Galatasaray sözleri: Cuma günü göreceğiz
14:43 Kaleciyle çarpışan genç futbolcu hayatını kaybetti Kaleciyle çarpışan genç futbolcu hayatını kaybetti
14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:34 Ahmet Minguzzi’nin katilleri mahkemede de rahat durmadı Teyze fenalaştı Ahmet Minguzzi'nin katilleri mahkemede de rahat durmadı! Teyze fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 11:30:20. #7.12#
SON DAKİKA: Akbank'tan Değer Zinciri Yönetimi Adımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement