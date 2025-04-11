Akbank\'tan Değer Zinciri Yönetimi Adımı

Müşterilerine bütünsel değer önerileri sunmayı hedefleyen Akbank, Değer Zinciri Yönetimi Bölümü'nü kurdu.

Akbank, bankacılık sektöründe öncü bir adım atarak Değer Zinciri Yönetimi Bölümü'nü hayata geçirdi. KOBİ Bankacılığı İş Birimi çatısı altında faaliyet gösterecek bu yeni yapılanmayla banka; Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentlerinin yanı sıra Bireysel ve Özel Bankacılık müşterilerini de kapsayan çok katmanlı bir hizmet modeline geçiş yapıyor.

Akbank, bu yeni yapılanmasıyla müşterilerinin bulunduğu ekosistemleri bütüncül bir yaklaşımla ele alarak, tedarikçilerden bayilere, çalışanlardan son kullanıcılara kadar tüm paydaşları kapsayan uçtan uca çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Dijitalleşmenin sağladığı verimlilik artışıyla birlikte finansmana erişimin kolaylaşması ve işletmelere hem maliyet avantajı hem de operasyonel verimlilik sunulması da bu yeniliğin artıları olarak öne çıkıyor. Değer Zinciri Yönetimi Bölümü'nün özellikle KOBİ'lerin rekabet gücünü artırarak finansal kapsayıcılık açısından da önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Yeni yapılanma, müşterilerin ticari ilişkilerinden doğan tüm fırsatları analiz ederek katma değer oluşturmayı ve tüm ekosistem genelinde sürdürülebilir fayda sağlamayı amaçlıyor.

Bankacılık ilişkilerinde derinleşmeyi ve farklılaştırılmış değer önerileriyle yeni faaliyet alanları oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Değer Zinciri Yönetimi Bölümümüz, sadece Akbank için değil, sektörümüz için de organizasyonel bir inovasyon örneği olarak öne çıkıyor. Bu yeni yapıyla birlikte müşterilerimizin iş yapma biçimlerine uyumlu, entegre çözümler sunarak ekosistem genelinde katma değer oluşturmayı amaçlıyoruz. Böylece müşteri ilişkilerinde derinleşirken; dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağında da önemli ilerlemeler sağlamayı hedefliyoruz. Sektörde yeni bir yaklaşımın öncüsü olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre; Akbank'ın yeni yapılanması, geleneksel segment bazlı bankacılık yaklaşımından bütüncül bir yaklaşıma geçişe de işaret ediyor. Bankaların yalnızca finansal işlemlerle sınırlı kalmayıp; işletmelere, bireylere ve paydaşlara çözüm odaklı, entegre platformlar sunmasının önünü açıyor. Bütünsel yapıyı aktif olarak yöneten ve teknolojiyle destekleyen öncü bankalardan biri olan Akbank, değer zinciri yaklaşımını benimseyerek müşterilerine sağladığı değeri en üst düzeye taşırken, sektöre örnek olabilecek uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. - İSTANBUL