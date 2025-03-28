Aksa Doğalgaz Türkiye'de Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aksa Doğalgaz Türkiye'de Büyüyor

Aksa Doğalgaz, Bursa ve Kayseri'de doğal gaz dağıtım hizmeti vermeye başladı, liderliğini güçlendirdi.

28.03.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksa Doğalgaz, SOCAR Türkiye bünyesindeki Bursa ve Kayseri dağıtım bölgelerinde hizmet sunmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz, Bursa ve Kayseri'de faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketlerini satın alarak doğal gaz sektöründe liderlik pozisyonunu güçlendirdi.

Aksa Doğalgaz, 1,2 milyonun üzerinde doğal gaz abonesinin bulunduğu Bursa'ya ve 575 bin abonenin yaşadığı Kayseri iline hizmet verecek. Bursa ve Kayseri'deki vatandaşlar Aksa Doğalgaz çatısı altında doğa dostu, konforlu ve güvenli enerji doğal gaz ile kaliteli hizmet anlayışı çerçevesinde buluşacak.

Aksa Doğalgaz, SOCAR Türkiye ile yürütülen satın alma sürecinin tamamlanmasıyla Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi konumuna gelirken, Avrupa'nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketleri arasında dördüncü sıraya yerleşti.

Faaliyetlerini "şehirler doğal gazla nefes alıyor" mottosuyla gerçekleştiren şirketin hizmet verdiği bölgelerde hava kalitesi iyileşirken, doğal gazla üretim maliyetleri azalıyor, sanayileşme hızlanıyor. Şirketin katkıda bulunduğu doğrudan ve dolaylı istihdam da her geçen gün artıyor.

29 il merkezi, 327 ilçe ve beldeye gaz arzı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, satın almalarla birlikte 32 ilin sınırları içerisinde yer alan 29 il merkezinde doğal gaz dağıtım hizmeti vereceklerini belirtti.

Arslan, Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi olarak lisans sayısını 21'den 23'e çıkardıklarına işaret ederek, "Bugün itibarıyla 327 ilçe ve beldeye gaz arzı sağlıyoruz. Şebeke uzunluğumuz yüzde 31 artışla 62 bin kilometreye, abone sayımız ise yüzde 36 artarak 7,3 milyona ulaştı. Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz yıllık doğal gaz miktarı yüzde 27'lik bir büyümeyle 13,3 milyar metreküpe yükseldi." ifadelerini kullandı.

Şirketin operasyon ağına katılan şehirlere doğal gazı yüksek müşteri memnuniyeti ilkeleriyle güvenli ve kesintisiz şekilde sağlayacaklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Yakın dönemde, Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'na göre 'Enerji Sektörünün En İtibarlı Markası' unvanına değer görüldük. Bu anlamlı ödül, abonelerimiz ile olan güçlü bağımızı ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz değeri yansıtması açısından oldukça önemli. Kazancı Holding'in yarım asrı aşan bilgi ve tecrübesinden güç alarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ülkemizin ve dünyamızın enerji geleceğine katkımızı derinleştirmeye devam edeceğiz. Bu önemli gelişme ile birlikte hedeflerimize ulaştık, satın alma sonrası oluşan fiziki büyüklükler, finansal göstergelerimizde de önemli bir ivme yaratacak. 2030 hedeflerimizi bugünkü göstergelerimizle değerlendirerek, yeni ve güçlü hedeflerle yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Kayseri, Enerji, Finans, Çevre, Socar, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksa Doğalgaz Türkiye'de Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı
Cerrah Mahallesi’nde Geleneksel Bayramlaşma Cerrah Mahallesi'nde Geleneksel Bayramlaşma
Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
İmamoğlu’nun babası gözyaşlarını tutamadı İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı

12:48 Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı
11:19 Cerrah Mahallesi’nde Geleneksel Bayramlaşma Cerrah Mahallesi'nde Geleneksel Bayramlaşma
11:01 Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
08:58 İmamoğlu’nun babası gözyaşlarını tutamadı İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı
08:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu’na yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi
10:40 Mezarlıkta akıl almaz olay 4 kişi hastanelik oldu Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu
10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
10:14 Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:08 Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 13:35:49. #7.13#
SON DAKİKA: Aksa Doğalgaz Türkiye'de Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement