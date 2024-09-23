Aksa Enerji'ye Hakan Yıldırım atandı - Son Dakika
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Ekonomi

Aksa Enerji'ye Hakan Yıldırım atandı

Hakan Yıldırım, Aksa Enerji Mükemmeliyet Merkezi başkan yardımcılığına getirildi.

23.09.2024 13:50
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Aksa Enerji'de, Mükemmeliyet Merkezi yönetiminden sorumlu olacak başkan yardımcılığına Hakan Yıldırım getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük halka açık serbest elektrik üreticisi ve 9 ülkede, 4'ü yatırım aşamasında 14 santraliyle toplamda 3 bin 900 megavatın üzerinde kurulu gücü bulunan Aksa Enerji, stratejik bir adım olarak belirlediği Mükemmeliyet Merkezi yönetiminden sorumlu başkan yardımcılığı görevine Hakan Yıldırım'ı atadı.

Yıldırım, lisans eğitimini, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Kariyerine 1998'de Aselsan'da başlayan Yıldırım, 2 yıllık Aselsan deneyiminden sonra, 2000-2005 yılları arasında Gama Güç Sistemleri bünyesinde doğalgaz boru hatları, kombine çevrim santralleri ve kömür santralleri projelerinde Saha Mühendisi ve Devreye Alma Grup Müdürü olarak görev aldı.

2005'te ise Siemens Türkiye'de Proje Müdürü olarak göreve başlayan Yıldırım, 2018'de Siemens Gamesa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve üst yöneticisi (CEO) olarak görev aldı.

Yıldırım, enerji sektöründeki liderlik yolculuğu çerçevesinde, 2018'de başladığı Kalyon Enerji Yatırım AŞ'deki CEO görevinin ardından 2020-2024 arasında Sanko Enerji'de CEO pozisyonuna atandı. Yıldırım, bu süre zarfında 2019 ve 2020 arasında Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanlığı ve DEİK Enerji İş Konseyi Başkanlığı görevlerini de üstlendi.

Aksa Enerji Mükemmeliyet Merkezi, şirketin operasyonel verimliliğini ve inovasyon gücünü artırarak enerji sektöründe daha güçlü bir oyuncu olma hedefini destekleyecek, stratejik bir merkez olarak konumlanıyor. Bu merkez ile hayata geçirilecek süreç iyileştirmeleri ve yenilikçi çözümlerle Aksa Enerji'nin global büyüme hedeflerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Hakan Yıldırım, Aksa Enerji, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksa Enerji'ye Hakan Yıldırım atandı - Son Dakika

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