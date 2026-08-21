Almanya'da Kalifiye Eleman Açığı Derinleşiyor - Son Dakika
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Almanya'da Kalifiye Eleman Açığı Derinleşiyor

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Almanya'daki kalifiye eleman açığı, ekonomik toparlanma ile birlikte artış gösteriyor.

Almanya'da ekonomik toparlanmanın hız kazanmasıyla birlikte ülkedeki kalifiye eleman açığı sorunu yeniden derinleşti.

Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), "Almanya İş Anketi" sonuçlarına dayanan Almanya'daki Kalifiye Eleman Açığı Raporu'nu yayımladı.

Buna göre, nisan ayında yüzde 21,1 olan nitelikli iş gücü sıkıntısı çeken şirketlerin oranı, temmuz ayında yüzde 23,2'ye yükseldi.

Mevcut artışa rağmen bu oranın, yüzde 31,7 olan uzun vadeli ortalamanın altında kalmaya devam etmesi dikkati çekti.

Telekomünikasyon ve danışmanlık sektörlerinde artış

Hizmet sektöründe nitelikli çalışan bulmakta zorlanan şirketlerin oranı yüzde 25,7 ile neredeyse durağan seyrederken bazı alt sektörlerde çarpıcı artışlar kaydedildi.

Telekomünikasyon sektöründe nisan ayında yüzde 16,3 olan personel açığı, temmuzda yüzde 31,1'e ulaşarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Hukuk, vergi ve denetim danışmanlığı alanındaki nitelikli iş gücü açığı ise yüzde 52,4'ten 64,7'ye çıktı.

İmalat sanayisinde personel sıkıntısı nisan ayına kıyasla 4,5 puanlık artışla yüzde 18,7'ye yükselirken bu grupta yer alan kağıt endüstrisi yüzde 35 ile en çok zorlanan iş kollarından biri oldu.

İnşaat sektöründeki yaklaşık her üç şirketten biri kalifiye eleman eksikliği bildirirken ticaret sektöründe bu oran yüzde 16,2 ile diğer alanlara kıyasla nispeten düşük bir seviyede kaldı.

"İşsiz sayısının artması kalifiye eleman sorununu çözmüyor"

Ifo araştırmacısı Daria Schaller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomideki durgun dönemin kalifiye eleman talebini sınırlı tuttuğunu belirterek "Ancak ekonomik toparlanmanın güçlenmesiyle birlikte nitelikli iş gücü açığının çok daha belirgin bir şekilde artması kaçınılmaz görünüyor." ifadelerini kullandı.

İşsiz sayısındaki artışın doğrudan nitelikli iş gücü arzı anlamına gelmediğini vurgulayan Schaller, "Buradaki kritik faktör, iş arayanların sahip olduğu nitelikler ile açık pozisyonların gereksinimlerinin ne kadar uyuştuğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek projeksiyonları alarm veriyor

Mevcut tablonun ötesinde, yapısal krizin gelecek yıllarda daha da derinleşeceği öngörülüyor.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yayımlanan "2028 Almanya İşgücü Piyasası Tahmini" başlıklı araştırma, yaşlanan nüfusa bağlı olarak krizin büyüyeceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, 2024 yılında ortalama 487 bin seviyesinde gerçekleşen kalifiye iş gücü açığının, 2028 yılına kadar 768 bin pozisyona ulaşması ve bu kadroların uygun nitelikte uzmanlarca doldurulamayacağı tahmin ediliyor.

Sanayi ve altyapı yatırımları büyümeyi tetikliyor

Alman ekonomisi, nisan-haziran döneminde üst üste üçüncü çeyrekte de büyüme kaydederek toparlanma sinyalleri verdi.

Özellikle hükümetin altyapı ve savunma sanayisine yönelik büyük ölçekli ihalelerinden beslenen sanayi sektöründeki iyileşme, ekonomik görünümün pozitif seyretmesinde önemli rol oynadı.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Kalifiye Eleman Açığı Derinleşiyor - Son Dakika

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