Almanya\'da Konut İnşaatı Hedefi 2024\'te Tutulamayacak

Ekonomi

Almanya'da gayrimenkul uzmanları, Alman hükümetin yıllık yeni konut inşaatı hedefini 2024'te önemli ölçüde tutturmayacağını öngördü.

Almanya'da gayrimenkul sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşu Alman Emlak Federasyonu (ZIA), "Almanya Gayrimenkul Sektörü Bahar Raporu 2024'ü" yayınladı.

Raporda, Almanya'da konut inşaatlarında yüksek faiz ve regülasyonlar nedeniyle dramatik düşüş yaşanabileceği tahminine yer verilerek 2025 yılında 720 bin ve 2027'de ise 830 bin konut açığının olabileceği öngörüsünde bulunuldu.

Gayrimenkul sektörünün maliyetler ve resmi izin için gereksinimler nedeniyle tıkanmış durumda olduğuna vurgu yapılan raporda, inşaat şirketlerinin yüzde 20,7'sinin projelerinin durduğu belirtildi.

Gayrimenkul uzmanları, Alman federal hükümetin konut inşaatı hedefini önemli ölçüde tutturamayacağını tahmin ederek bu yıl 400 bin yeni konut yerine muhtemelen 150 bin konut inşa edileceğini kaydetti.

Raporda, ülkede konut sorunu yaşandığı belirtilerek, "Kriz, inşaat tamamlama ve inşaat izni rakamlarının şimdiye kadar gösterdiğinden daha derin" ifadesi yer aldı.

ZIA Başkanı Andreas Mattner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, gayrimenkul uzmanların analizinin sadece bir uyarı değil, bazı açılardan gerçek bir alarm olduğunu belirterek, "Ekonomik olarak yeni konut inşa edilebilmesi için metrekare başına ortalama 21 avro kira gerekiyor. Bu mümkün değil. Yani kim inşa ederse iflas eder." dedi.

Almanya'da konut sorununu çözmek için koalisyon hükümeti, her yıl 100 bini sosyal konut olmak üzere 400 bin konut inşa etmeyi taahhüt etmişti. Almanya'da geçen yıl 270 bin konut inşa edildi.

Gayrimenkul uzmanları, alışılmışın dışında yüksek faiz oranlarının, arsa fiyatlarının, inşaat maliyetlerinin ve kiraların mevcut seviyeleri göz önüne alındığında, yeni konutlar inşa etmenin ekonomik olarak tatminkar olmadığını belirtiyor.

Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası yaşanan enerji krizi, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, enflasyon nedeniyle maliyetlerin artması, artan faizler ve kalifiye işçi açığı Alman inşaat sektörünü etkiliyor.

Almanya'da geçen yıl sonu itibarıyla 600 binden fazla konut açığının olduğu dile getirilmişti.