Almanya'da Perakendecilerin Mağaza Hırsızlığı Sorunu Büyüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Perakendecilerin Mağaza Hırsızlığı Sorunu Büyüyor

Almanya'daki perakendeciler, mağaza hırsızlığı sorunuyla karşı karşıya. EHI Perakende Enstitüsü'nün araştırmasına göre, geçen yıl hırsızlar perakendecilerden 2,8 milyar avro değerinde mal çaldı. Bu durum, bir önceki yıla göre yüzde 15 artış anlamına geliyor. Gıda ve giyim ticaretinin yanı sıra eczanelerde de hırsızlık vakalarında artış yaşandı. Araştırmada, organize ve ticari mağaza hırsızlığının perakendecilerin büyük kayıplar yaşamasına neden olduğu belirtildi. Alkollü içkiler, tütün, kozmetik ürünleri, tıraş bıçakları, enerji içecekleri, bebek mamaları, et, sosis, peynir ve kahve gibi ürünler hırsızlar arasında popüler hale geldi. Araştırmaya göre, yakalanan hırsızların en az dörtte biri çeteler halinde çalışıyor. Perakende sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı yaşanması da hırsızların işini kolaylaştırıyor. Ayrıca, yanlış fiyatlandırma gibi organizasyonel eksikliklerden kaynaklanan envanter tutarsızlıkları da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 4,8 milyar avroya yükseldi. Bu durum, yaklaşık 560 milyon avroluk satış vergisi kaybına neden oldu. Polis kayıtlarına göre, mağaza hırsızlığı vakaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23,6 artarak 426 bin 96 vakaya ulaştı.

02.07.2024 11:47
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Almanya'daki perakendecilerin mağaza hırsızlığıyla ilgili sorunları giderek büyüyor.

EHI Perakende Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, hırsızlar perakendecilerden geçen yıl 2,8 milyar avro değerinde mal çaldı.

Böylece, Almanya'da perakendecilerin hırsızlık nedeniyle geçen yıl uğradığı zarar bir önceki yıla göre yüzde 15 daha fazla olurken, gıda ve giyim ticaretinin yanı sıra eczanelerde de hırsızlıkta artış görüldü.

Araştırma raporunda, "Özellikle organize ve ticari mağaza hırsızlığı, son yıllarda perakendecilerin büyük kayıplar yaşamasına neden oluyor." denildi.

Alkollü içkiler, tütün, kozmetik ürünleri, tıraş bıçakları, enerji içecekleri, bebek mamaları, et, sosis, peynir ve kahve süpermarketlerde hırsızlar arasında özellikle popüler olan ürün grupları arasında yer aldı.

Araştırmaya göre, yakalanan hırsızların en az dörtte biri çeteler halinde çalışıyor.

EHI Perakende Enstitüsü Envanter Farklılıkları ve Güvenlik Araştırma Departmanı Başkanı Frank Horst, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Birçok üründeki fiyat artışları nedeniyle bazı insanlar mali sıkıntıya girdi ve daha sık hırsızlık yaptı." ifadesini kullandı.

Perakende sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığını ifaden eden Horst "Birçok mağazada artık daha az personel çalışıyor. Bu da hırsızların işini kolaylaştırıyor. Personelin varlığı hırsızlığı dolaylı olarak önlüyor." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, müşteriler, çalışanlar, tedarikçi ve hizmet alınan şirketlerin personeli tarafından yapılan hırsızlıkların yanı sıra yanlış fiyatlandırma gibi organizasyonel eksikliklerden kaynaklanan kayıpları ifade eden envanter tutarsızlıkları ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 4,8 milyar avroya yükseldi.

Bu durumun da yaklaşık 560 milyon avroluk satış vergisi kaybına neden olduğu araştırmada ortaya konuldu.

Bu arada, polis kayıtlarına göre, mağaza hırsızlığı vakası geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23,6 artarak 426 bin 96 vakaya ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya'da Perakendecilerin Mağaza Hırsızlığı Sorunu Büyüyor - Son Dakika

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