Almanya'dan İsrail'e Silah İhracatı

Almanya'da yeni hükümet, görev süresinin ilk beş haftasında İsrail'e yaklaşık 4 milyon avroluk silah ihracatına onay verdi.

Sol Partinin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, hükümetin Alman üreticilerin, Gazze'de soykırım suçu işlemekle suçlanan İsrail'e 7 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde 3 milyon 986 bin avro değerinde silah tedarik etmesine izin verdiğini bildirdi.

Öte yandan, Almanya'nın Tel Aviv'e silah ve askeri malzeme satışı, 2024'te 161,1 milyon avro olmuştu.

Hükümet 2023'te İsrail'e 327 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vermişti.

2023'te Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı 2022'ye göre 10 katına çıkmıştı.

Almanya'da silah ihracatına Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Federal Ekonomik İşler ve İhracat Kontrol Dairesinin (BAFA) katılımıyla karar veriliyor.

Özellikle hassas durumlarda başbakan ve diğer bakanların da dahil olduğu Federal Güvenlik Konseyi, bunun kararını alabiliyor.

Almanya'nın üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'e silah ihracatına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmıyor.