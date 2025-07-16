Almanya'dan İsrail'e Silah İhracatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'dan İsrail'e Silah İhracatı Devam Ediyor

16.07.2025 17:37
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Alman hükümeti, Gazze'deki soykırım suçlamalarına rağmen İsrail'e silah ihracatını sürdürüyor.

Alman hükümeti, Gazze'de soykırım suçu işlemekle suçlanan İsrail'e son aylarda silah ihracatını sürdürdü.

Sol Parti'nin soru önergesine yanıt veren Alman hükümeti, Berlin'in Alman savunma sanayi üreticilerine, İsrail'e 1 Ocak 2024 ile 26 Haziran 2025 tarihlerinde 250,5 milyon avro değerinde silah tedarik etmesine izin verdiğini bildirdi.

Alman hükümeti, daha önce, 2024'te Tel Aviv'e silah ve askeri malzeme satışının 161,1 milyon avro ve 2025'nin ilk çeyreğinde ise 28 milyon olarak açıklamıştı.

Alman hükümeti, 250,5 milyon avroluk rakamı muhalefetteki Sol Parti'nin İsrail'e silah ihracatının derhal durdurulmasını talep eden bir meclis soruşturmasına cevaben açıkladı.

Hükümet 2023'te İsrail'e 327 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vermişti. 2023'te Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı 2022'ye göre 10 kat artmıştı.

Öte yandan, Latin Amerika ülkesi Nikaragua, geçen yıl Almanya'yı İsrail'e silah sağlayarak Gazze Şeridi'ndeki soykırıma katkıda bulunmakla suçlayarak, Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) dava açmıştı. Alman hükümeti, suçlamaları asılsız olduğu gerekçesiyle reddederek, Tel Aviv'e silah ihracatını kısa bir süre askıya alınmıştı.

Alman hükümeti daha sonra İsrail'den uluslararası hukuka uygunluk konusunda yazılı güvence aldıklarını ileri sürerek ihracata yeniden başladı.

Ayrıca Berlin, İran'ın oluşturduğu tehdidi de İsrail'e silah sevkiyatına devam etmek için bir başka gerekçe olarak gösterdi.

Berlin, uzun zamandır İsrail'in "sadık" destekçisi konumunda bulunurken, Alman siyasi liderler bu desteği defalarca Almanya'nın İsrail'e karşı ülkenin Nazi geçmişi ve Holokost'tan kaynaklanan tarihi sorumluluğuna atıfta bulunarak savunuyor.

İsrail, en az 1,9 milyon Filistinlinin yerinden edildiği ve ciddi gıda, tıbbi malzeme ve diğer temel ihtiyaç maddeleri sıkıntısı çektiği Gazze'deki eylemleri nedeniyle şu anda UAD'de bir soykırım davasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Almanya'da silah ihracatına Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Federal Ekonomik İşler ve İhracat Kontrol Dairesinin (BAFA) katılımıyla karar veriliyor.

Özellikle hassas durumlarda bu kararı, başbakan ve diğer bakanların da dahil olduğu Federal Güvenlik Konseyi de alabiliyor.

Almanya'nın üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'e silah ihracatına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İhracat, Hükümet, Almanya, Ekonomi, berlin, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'dan İsrail'e Silah İhracatı Devam Ediyor - Son Dakika

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