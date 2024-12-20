Altın Fiyatı 3 Milyon Lirayı Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatı 3 Milyon Lirayı Geçti

Standart altının kilogram fiyatı 3 milyon lira ile haftayı yüzde 0,3 artışla tamamladı.

20.12.2024 18:49
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 990 bin lira, en yüksek 3 milyon 50 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 yükselişle 3 milyon bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 991 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 875 milyon 259 bin 942,31 lira, işlem miktarı ise 1.303,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 33 milyon 799 bin 985,88 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.991.000,002.648,00

En Düşük2.990.000,002.605,00

En Yüksek3.050.000,002.656,15

Kapanış3.001.000,002.620,00

Ağırlıklı Ortalama2.996.612,602.630,21

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.875.259.942,31

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.303,76

Toplam İşlem Adedi60

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı 3 Milyon Lirayı Geçti - Son Dakika

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