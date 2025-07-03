Altın Fiyatı 4 Milyon 280 Bin Liraya Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatı 4 Milyon 280 Bin Liraya Geriledi

03.07.2025 16:53
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Standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 azalarak 4 milyon 280 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 280 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 280 bin lira, en yüksek 4 milyon 303 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 azalışla 4 milyon 280 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 296 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 87 milyon 548 bin 525,62 lira, işlem miktarı ise 253,73 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 182 milyon 610 bin 585,95 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NM Global Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler ile Albaraka Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.296.000,003.346,05

En Düşük4.280.000,003.316,95

En Yüksek4.303.000,003.361,00

Kapanış4.280.000,003.316,95

Ağırlıklı Ortalama4.290.037,743.355,37

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.087.548.525,62

Toplam İşlem Miktarı (Kg)253,73

Toplam İşlem Adedi28

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı 4 Milyon 280 Bin Liraya Geriledi - Son Dakika

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