Altın fiyatları kaldığı yerden tam gaz devam - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatları kaldığı yerden tam gaz devam

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Altının gram fiyatı, güne 3 bin 414 liradan işlem görerek önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artış kaydetti. Çeyrek altın 5 bin 670 lira, cumhuriyet altını ise 22 bin 600 lira seviyesinde satılmakta. ABD'deki ticaret kararı nedeniyle piyasalarda bir iyimserlik yaşanıyor.

14.02.2025 10:29
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 414 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 3 bin 397 liradan tamamlamıştı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki seviyesine göre yüzde 0,5 artışla, 3 bin 414 lira düzeyinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 670 liradan, cumhuriyet altını 22 bin 600 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 2 bin 933 dolardan işlem görüyor.

TİCARET SAVAŞLARI ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, tarifelere ilişkin kararlarına müzakere yolunu kapatmamasının oluşturduğu iyimserlik varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Trump, ABD'nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı plan geliştirilmesi talimatının verildiği kararı imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu. Ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirten Trump, "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız." dedi. Analistler, yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 950 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.

Altın fiyatları kaldığı yerden tam gaz devam
Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları kaldığı yerden tam gaz devam - Son Dakika

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