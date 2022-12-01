Gram altının fiyatı 1.066 lira seviyesinden işlem görüyor

Analistler, Powell'ın faiz artırım hızında yavaşlama sinyalinin doları diğer para birimleri ve emtia karşısında baskıladığını belirterek, buna paralel altının ons fiyatının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1.066 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.750 lira, Cumhuriyet altını da 7.090 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,2 değer kazanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,5 yükselişle 1.780 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: AA

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