Gram altının fiyatı 1.066 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altının fiyatı 1.066 lira seviyesinden işlem görüyor

01.12.2022 11:12

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasından sonra 1.066 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki çıkışa paralel yüzde 1,16 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.060 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1.066 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.750 lira, Cumhuriyet altını da 7.090 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,2 değer kazanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,5 yükselişle 1.780 dolardan alıcı buluyor.

POWELL: FAİZ ARTIŞ HIZINI BİRAZ YUMUŞATMAK MANTIKLI

Dünya genelinde artan resesyon baskıları varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu söyledi.

Analistler, Powell'ın faiz artırım hızında yavaşlama sinyalinin doları diğer para birimleri ve emtia karşısında baskıladığını belirterek, buna paralel altının ons fiyatının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti.

GÖZLER TCMB PARA POLİTİKASI KURULU'NUN TOPLANTI ÖZETİNDE

Bugünün veri gündeminde dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını dile getiren analistler, yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Gram altının fiyatı 1.066 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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