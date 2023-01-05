Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise başta ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Altının gram fiyatı 1118 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

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