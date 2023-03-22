Bir düşüyor, bir çıkıyor! Altının gram fiyatı 1.187 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Bir düşüyor, bir çıkıyor! Altının gram fiyatı 1.187 lira seviyesinden işlem görüyor

22.03.2023 10:58

Altında düşüşler ve çıkışlar tekrara düştü. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.187 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,84 değer kaybıyla 1.187 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.187 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.940 lira, Cumhuriyet altını da 7.870 liradan satılıyor. Dün 1.941 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1.939 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizi, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırırken, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, toplantının ardından Fed üyelerinin ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin beklentilerinin yayınlanacağını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü kaydetti.

Bugün Fed'in para politikası kararlarının yanı sıra, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları, Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bir düşüyor, bir çıkıyor! Altının gram fiyatı 1.187 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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