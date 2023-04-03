Altının gramı 1.211 lira oldu! - Son Dakika
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Altının gramı 1.211 lira oldu!

03.04.2023 11:56

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasından sonra 1.211 lira seviyesinde işlem görürken, aynı dakikalarda çeyrek altın 1.990 lira, Cumhuriyet altını da 8.040 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, yüzde 0,56 azalarak günü 1.214 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla yüzde 0,25 azalışla 1.211 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.990 lira, Cumhuriyet altını da 8.040 liradan satılıyor. Cuma günü 1.969 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.963 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, ABD'de geçen hafta enflasyonun yavaşladığına ve "şahin" para politikası adımlarının yakında sona ereceğine yönelik beklentilerle risk iştahının artmasına karşın OPEC+ ülkelerinin mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğine yönelik kararının enflasyon endişelerinin tekrar güç kazanmasına sebep olduğunu belirtti.
Bu hafta açıklanacak iş gücü verilerinin önemine dikkati çeken analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 59 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, Fed'in yıl sonuna doğru faiz indireceğine yönelik tahminler de varlığını sürdürüyor.
Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek, 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Altının gram fiyatı 1.211 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.211 lira seviyesinden işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gramı 1.211 lira oldu! - Son Dakika


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