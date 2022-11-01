Güne yükselişle başlayan gram altın 985 liradan satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Güne yükselişle başlayan gram altın 985 liradan satılıyor

01.11.2022 11:23

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 985 lira seviyesinden satılırken aynı dakikalarla çeyrek altın 1573, cumhuriyet altını ise 6575 liradan alıcı buluyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,6 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 978 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 985 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.573 lira, Cumhuriyet altını da 6.575 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.644 dolardan işlem görüyor. Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlarında oynaklığa neden olduğunu söyledi.

PİYASALARDA SON DURUM

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde piyasaların dalgalı bir seyir izlediğini kaydeden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarla gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasının beklendiğini ifade etti.

Fed'in bu hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin net bir yönelim bulunmuyor. Buna göre, Fed'in aralıkta yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 44 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Bugün İngiltere ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 doların destek, 1.660 ve 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Küresel piyasalar Fed'in faiz kararı öncesi karışık seyrediyor Küresel piyasalar Fed'in faiz kararı öncesi karışık seyrediyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan gram altın 985 liradan satılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:14 Deniz Baykal'ın kızının ayrılığına CHP'den ilk yorum: e-Devlet üzerinden istifa etti
10:53 İlber Ortaylı'dan Gülseren Budayıcıoğlu'na çarpıcı gönderme: Millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor
10:46 Dolar, Türk lirası karşısında 18,62 seviyesinden işlem görüyor
10:42 AK Partili isimlerden Mahir Ünal'ın istifasına tepki: Farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik
10:38 Güne yükselişle başlayan gram altın 985 liradan satılıyor
10:40 Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Elon Musk'ın dev satın almasının ardından harekete geçti
10:12 Kuru fasulyenin kanserojen maddelerin yok olmasına yardımcı olduğu ortaya çıktı
09:47 İstanbul Boğazı için alınan karar endüstriyel ve amatör balıkçıları karşı karşıya getirdi
08:12 Bolsonaro'nun seçimi kaybettiği Brezilya'da kamyoncular ortalığı savaş alanına çevirdi
01:56 Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözler: O sözünün eri bir lider
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2022 11:36:17. #1.13#
SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan gram altın 985 liradan satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement