Altının gram fiyatı düşüşle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Altının gram fiyatı düşüşle başladı

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Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 2 bin 750 lira seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın, bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlamaları zorlaştırıyor.

27.08.2024 10:16  Güncelleme: 10:18
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Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 2 bin 750 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 596 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 313 liradan satılıyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 2.518 dolarla rekor kapanış gerçekleştiren altının ons fiyatı da şu sıralar önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 2.513 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın, bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlamaları zorlaştırıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasımdaki toplantıda yapılabileceği öngörülüyor. Fed yetkilileri konuya ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, bu durum varlık fiyatlarında oynaklıklara neden oluyor.

Altının gram fiyatı düşüşle başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı düşüşle başladı - Son Dakika

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