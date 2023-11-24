 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Altının gramı 1850 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Altının gramı 1850 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlayarak 1850 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 1993 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, altının ons fiyatında yön arayışının devam ettiğini belirtiyor.

24.11.2023 - 10:33,  Güncelleme: 10:34
Abone Ol

Dün altının ons fiyatındaki artışa karşın dolar kurundaki gerilemeye paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1846 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1850 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 40 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 440 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yatay bir seyirle 1993 dolar seviyesinde bulunuyor.

ATEŞKES FİYATLARI OLUMLU ETKİLEDİ

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ve Japonya'daki tatili dönüşü sonrası tahvil piyasalarında satış baskısı öne çıktığını belirterek, altının ons fiyatında yön arayışının devam ettiğini ifade etti. Orta Doğu'dan gelen haber akışı varlık fiyatlarını olumlu etkilemeyi sürdürürken, Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.

ONS ALTINDA 2.010 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, Almanya'da büyüme ve ABD'de imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin direnç 1990 ve 1980 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gramı 1850 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
11:41 İsrail ateşkese sadık kalmadı! Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açıldı, çok sayıda yaralı var
11:36 Balya balya parayla video çeken Reşit Bozdağ ve Melis Buse Betkayan gözaltına alındı
11:18 1962 model Ferrari 51.7 milyon dolara satıldı
11:15 "Efsane Kasım" indirimi için AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
11:10 Güzelliği yaptığı işin önüne geçti! Temizlik görevlisi olduğuna kimse inanmıyor
11:09 Milyonlarca dolarını kaptırdıktan sonra "Karıma ne diyeeğim?" diyen Arda Turan'ın eşi sessizliğini bozdu
11:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali dedeye doğal gaz sözünü tuttu
10:49 İsrail ateşkesinin başlamasıyla uçakları kaldırdı! Gazze'ye binlerce tehdit bildirisi attılar
10:43 Dolar/TL 28,8740 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Altının gramı 1850 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2023 12:06:04. #1.11#
SON DAKİKA: Altının gramı 1850 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement