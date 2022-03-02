Altının kilogramı 872 bin liraya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Altının kilogramı 872 bin liraya yükseldi

02.03.2022 16:36
Altının kilogramı 872 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 872 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 872 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 872 bin lira, en yüksek 885 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 872 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 104 milyon 126 bin 327,57 lira, işlem miktarı ise 1.275,69 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 160 milyon 158 bin 844,99 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış861.000,001.930,00
En Düşük872.000,001.920,00
En Yüksek885.000,001.944,60
Kapanış872.000,001.931,85
Ağırlıklı Ortalama880.614,791.925,74
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.104.126.327,57

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.276,69

Toplam İşlem Adedi74

YORUMLAR
500
Altının kilogram fiyatı yükselişte! 861 bin liradan günü tamamladı Altının kilogram fiyatı yükselişte! 861 bin liradan günü tamamladı Altının kilogramı 839 bin liraya geriledi Altının kilogramı 839 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 872 bin liraya yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
16:36 AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı
16:15 Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko duyurdu: Ruslar yaklaşıyor, kent savaşına hazırlanıyoruz!
16:13 Ukraynalılar ne yapmak istiyor? Neden her açıklamada 'Türk' ve 'TB2' ifadesi var: Türkiye, Rusya'ya karşı savaşa mı çekilmek isteniyor?
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
19:37 Halkı nükleer savaş korkusu sardı! 1 günde 32 bin iyot tableti alındı
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:06 Yeni rekor kırmak isteyen "Akvaryum Adam" bakın ne yaptı!
15:38 Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 16:43:42. #1.13#
SON DAKİKA: Altının kilogramı 872 bin liraya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement