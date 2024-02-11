ALTSO Başkanı Erdem, Ankara\'da TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, ALTSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile birlikte Ankara'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu. Erdem, "Ankara ziyaretimiz kapsamında TOBB Başkanınız Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelip, Alanya'mızın taleplerini aktardık" dedi.
ALTSO Başkanı Erdem ve beraberindeki heyet, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Borsa Meclis üyeleri bilgilendirme seminerlerine katılarak, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Ankara çıkarmasını değerlendiren Erdem, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Oda-Borsa Meclis üyeleri bilgilendirme seminerlerine yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle birlikte katılım sağladık. Geçmiş dönem TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Protokol Yönetimi ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv, Merkez Bankası eski başkanlarından Süreyya Serdengeçti gibi önemli isimlerin konuşmacı olarak katıldığı seminerleri takip ettik. Yine TOBB çalışma usul ve esasları konusunda TOBB yetkililerinden önemli bilgiler aldık" ifadelerini kullandı.
Erdem, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştüklerini de belirterek, "Alanya'mızla ilgili görüş ve önerilerimizi anlatma fırsatı yakaladığımız sayın başkanımıza ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Alanya olarak el birliği ile çalışmaya, ortak akıl ile hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.
Erdem ve ALTSO heyeti, Ankara'da ayrıca ALTSO Ankara İrtibat Ofisi ile TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. - ANTALYA
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