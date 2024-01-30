ALTSO Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Ocak Ayı Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ALTSO Başkan Yardımcısı Yakut Nazlı Benal, yapılan çalışmalar hakkında oda üyelerine bilgiler verdi.
Toplantıda konuşan ALTSO Başkan Yardımcısı Yakut Nazlı Benal, yönetim kurulu faaliyetlerini meclis üyeleriyle paylaştı. Toplantıda ayrıca, Emekli Öğretmen, Yazar ve Fotoğrafçı Haşim Yetkin son kitabı ile meclis üyelerine bir sunum yaptı.
Yönetim kurulu faaliyetlerini meclis üyelerine aktaran Başkan Yardımcısı Benal, Ocak ayı içerisinde önemli toplantılar düzenlediklerini ifade ederek, gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Benal, "Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Başkanı Tevfik Yazan, Hizmet İhracatçıları Birliği Devlet Destekleri Uzmanı Yunus Adede ve Alanya Sağlık Turizmi Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Girgin'in katılımıyla Sağlık Turizmi Bilgilendirme Toplantısı ile Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı İlknur Köker, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Hakan Seven, Antalya Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Bekir Yılmaz'ın katılımıyla Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ile İlgili Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdik. Bilgilendirme toplantılarına büyük önem veriyoruz. İlerleyen süreçte eğitim, spor ve hizmet gibi alanlarda da devam edeceğiz" dedi.
"Protokol imzaladık"
ALKÜ ve Alanya Üniversitesi ile imzalanan protokollerle ilgili olarak da bilgiler veren Benal, "ALKÜ ile mevcut iş birliği protokolümüzü genişleten bir protokol daha imzaladık. Ayrıca yine aynı protokolümüz kapsamında da 7-8 Mart 2024 tarihinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kariyer Zirvesi 7. İstihdam Fuarı'nı da ALKÜ, Alanya Üniversitesi ve odamız iş birliğinde gerçekleştireceğiz. Alanya Üniversitesi ile yaptığımız protokol kapsamında ise üyelerimiz Lisansüstü Programlarına kayıt yaptırırken yüzde 50 indirimden yararlanabileceklerdir" diye konuştu. Başkan Benal ayrıca, eğitim çalışmaları, komite toplantıları, odaya gerçekleştirilen ziyaretler ile ilgili de meclis üyelerini bilgilendirdi.
Yetkin sunum yaptı
Emekli Öğretmen, Yazar ve Fotoğrafçı Haşim Yetkin de mecliste bir sunum yaparak, son kitabı 'Muzun Doğduğu Yer ALANYA' ile ilgili meclis üyelerine bir sunum yaptı. Yetkin, kendisini meclis toplantısına davet eden ALTSO Başkanı Eray Erdem'e, Meclis Başkanı Mehmet Kural'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, Alanya ve ALTSO tarihinden bahsetti. - ANTALYA
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