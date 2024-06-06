Amasya'da Kiraz Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Amasya'da Kiraz Hasadı Başladı

Amasya'da coğrafi işaret tescilli kirazın hasadı verimli başladı. Bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor. Üretilen kirazlar Almanya ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. Türkiye, kiraz üretiminde lider konumda bulunuyor ve dünya genelinde 3. sırada yer alıyor.

06.06.2024 14:34
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Şehzadeler şehri Amasya'da dalları kiraz bastı. Coğrafi işaret tescilli Amasya kirazının hasadı verimli başladı. Bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, üretilen kirazların Almanya ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edildiğini açıkladı.

Almanya ve Rusya kiraz ihracatında en başta

Dünyanın ve yurdun dört bir yanına kiraz satışının yapıldığını anlatan Vali Doruk, "2024 yılında 28 bin dekar alanda bir önceki yıla göre yüzde 39 artışla 50 bin ton rekolte beklenmektedir. Almanya ve Rusya başta olmak üzere Irak ile diğer ülkelere ihracatımız oluyor" dedi.

"İyi elmanın olduğu yerde iyi kiraz da olur"

Katıldığı hasatta üreticilere bereketli kazançlar dileyip tarım şehrinin en önemli ihraç ürünlerinden olan '0900' cinsi kirazın iki yıl önce 'Amasya kirazı' olarak coğrafi işaretle tescili edildiğini hatırlatan Vali Doruk, "İyi elmanın olduğu yerde iyi kiraz da olur. Artık Amasya elmasının yanında Amasya kirazı da var" diye konuştu.

Kiraz üretiminde lider konumda olan Türkiye'nin ihracatında ise dünyada 3. sırada bulunduğunu hatırlatan Doruk, "Uluslararası pazarda Türk kirazı kalitesi uzun hasat dönemi, rekabetçi fiyatı, ürünün işlenerek soğuk zincirde muhafazası ve nakliyesinden dolayı tercih edilmektedir. Amasya'da kiraz 200 metre ile bin 300 metre rakım arasında yetiştirilmekte olup hasat süresi 75 güne kadar sürebilmektedir. Hasat zamanı rakım ve mevsim sıcaklığına bağlı olarak değişmekle birlikte mayıs ayı ortalarından temmuz ayı sonlarına kadar devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Uzun yıllardır kiraz üretimi yapan Ali Pehlivan'ın bahçesindeki hasada İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ile Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Amasya'da Kiraz Hasadı Başladı - Son Dakika

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