Amasya ekonomi haberi | Amasya çiftçisine 169 ton yem bitkisi tohumu desteği - Son Dakika
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Amasya ekonomi haberi | Amasya çiftçisine 169 ton yem bitkisi tohumu desteği

07.10.2022 18:35
Amasya ekonomi haberi | Amasya çiftçisine 169 ton yem bitkisi tohumu desteği

Amasya bölgesinden gelen habere göre Amasya'da çiftçilere yüzde 50 hibe desteğiyle toplam tutarı yaklaşık 2 milyon 270 bin TL olan 169 ton yem bitkisi tritikale tohumu dağıtıldı.

Amasya'da çiftçilere yüzde 50 hibe desteğiyle toplam tutarı yaklaşık 2 milyon 270 bin TL olan 169 ton yem bitkisi tritikale tohumu dağıtıldı.

8 bin 450 dekara ekilmek üzere 551 çiftçiye tohumların teslim edildiği programa katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Önemli bir yem bitkisi olan tritikale hayvancılığın en büyük girdilerinden birini oluşturan kaba ve kesif yem açığının giderilmesinde ilimiz hayvancılığının ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliklerde bir üründür" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle Amasya İl Özel idaresi tarafından uygulanan nadas alanlarında tritikale ekiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Vali Masatlı, "Üreticilerimizin tritikaleden elde ettikleri verim arttıkça ilerleyen yıllarda bu yem bitkisinin üretimi daha da yaygınlaşacaktır. Dağıtımını yapacağımız tohumların çiftçilerimize bereketli kazançlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Programa, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Celil İnce, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin ile diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA

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Kaynak: İHA

Mustafa Masatlı, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya ekonomi haberi | Amasya çiftçisine 169 ton yem bitkisi tohumu desteği - Son Dakika

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