Ankara'da Granfondo Başkent Yarışı - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara'da Granfondo Başkent Yarışı

05.08.2025 15:02
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24 Ağustos'ta Ankara'da düzenlenecek Granfondo Başkent Amatör Yol Bisiklet Yarışı tanıtıldı.

Maximum Granfondo Başkent Amatör Yol Bisiklet Yarışı, 24 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Ankara'da düzenlenecek etap yarışının tanıtımı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla gerçekleştirilecek granfondo serisinin Ankara etabı, Bilkent Center'dan start alacak.

İş Bankası Maximum Kart'ın isim sponsorluğunu üstlendiği yarışa Skoda, MOSSO, SPX, Sports International, Shimano, Bilkent Center Rova Teknoloji, Koru Hastanesi, Bilintur ve Tepe Emlak da destek verecek.

Tanıtım toplantısına Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, ?İş Bankası Ödeme Sistemleri Ekosistem Müdürü Mete Güneş, Bilkent Holding Grup Başkanı Arda Yurtsever, Skoda Türkiye Pazarlama Müdürü Burcu Bozkurt Şafaklıoğlu ve SPX Türkiye Perakende Direktörü Fırat Tekin katıldı.

Tulumtaş Mahallesi, 'Bisiklet Mahallesi' olacak

Granfondo Başkent kapsamında hayata geçirilecek proje ile Tulumtaş Mahallesi "Türkiye'nin ilk Bisiklet Mahallesi" olacak.

Bisiklet eğitimlerinin verileceği ve çocuklardan oluşan bir bisiklet takımının kurulacağı mahalle, yarış rotasında bir durak olacak.

Tulumtaş Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle yapılacak proje kapsamında her yaş grubuna bisiklet eğitimleri verilecek ve çocuklardan bisiklet takımı kurulacak.

?Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat yaptığı açıklamada, Bilkent Center önünden başlayacak yarışların uzun parkur, kısa parkur, paralimpik ve tandem kategorilerinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Yarışların başkent Ankara'nın tanıtımına önemli katkı sağlayacağını aktaran Fırat, "Yarış trafiğe kapalı alanda ve güvenli rotada düzenlenecek. Kayıtlar 18 Ağustos'a kadar devam edecek. Çok sayıda sporcunun kayıt yapmasını ve katılmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Mete Güneş: "Sporu sevdirmek için herkese görev düşüyor"

?İş Bankası Ödeme Sistemleri Ekosistem Müdürü Mete Güneş ise sporun bireysel ve toplumsal gelişmeye büyük katkı sağladığını söyledi.

Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inandıklarını anlatan Güneş, "Sporu sevdirmek, daha fazla kişiyi spora teşvik etmek için herkese görev düşüyor. Bu anlayışla, satranç, yelken, bisiklet gibi sporun farklı branşlarına desteğimizi artırarak sürdürüyoruz. Desteğimizin daha fazla kişinin sporla ilgilenmesine, genç nesillere spor alışkanlığı kazandırılması katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

?24 Ağustos Pazar günü, 90 ve 56 kilometrelik iki parkurda gerçekleştirilecek yarışta, farklı ülkelerden 2 bine yakın sporcu pedal çevirecek.

Kaynak: AA

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