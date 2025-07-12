Ankara'da Jeotermal ve Su İhalesi

Ankara'da 9 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ankara'da Beypazarı, Çubuk, Çamlıdere ve Ayaş ilçelerinde bulunan 7 jeotermal kaynak arama sahası ve 2 doğal mineralli su arama ruhsat sahası olmak üzere toplam 9 alan, işletme ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları 1650 hektar ile 4 bin 999 hektar, muhammen bedelleri 300 bin lira ile 600 bin lira, geçici teminat bedelleri 9 bin lira ile 54 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 24-25 Temmuz tarihlerinde Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü ihale odasında yapılacak.