Anneler Günü'nde Esnafa 100 Milyar Ciro Bekleniyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın Anneler Günü'nde 80 ila 100 milyar liralık ciro yapmasını beklediklerini bildirdi.

Palandöken, yaptığı açıklamada, bu özel günün annelerin yüzünü güldürmek için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Annelerin her şeyden önce hediyeye değil, kendilerine duyulan saygı ve sevgiye değer verdiklerini vurgulayan Palandöken, bu günün esnaf için de önemli olduğuna dikkati çekti.

Palandöken, yarın kutlanacak Anneler Günü kapsamında 415 meslek dalında hareketliliğin başladığını, bu tür özel günlerin esnafın en hareketli, en çok iş yaptığı ve kazanç sağladığı zamanlar olarak görüldüğünü kaydetti.

Bu sene geçmiş yıllara göre daha fazla alışveriş yoğunluğu beklediklerini belirten Palandöken, "Tahmini olarak 80 ila 100 milyar liralık bir ciro oluşması öngörülüyor. Bu miktar farklı sektörler arasında paylaşılacak, insanlar annelerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanacak, kendi araçlarıyla yola çıkacak, taksi tercih edecek. Bu hareketlilik de ekonomiye ciddi katma değer sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, annelere olan sevgi ve saygının sadece bir güne değil, hayatın her anına yayılması gerektiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu günün en önemli özelliği, annenizin size hiçbir şey beklemeden açtığı o şefkatli kucağın belki de hayatınız boyunca içinizde taşıyacağınız, size yön verecek en kıymetli sevgi oluşudur. Gelenek haline dönüşmüş olan bu duygu hem sevgi alışverişini pekiştirecek hem de esnafın iş yapmasına, çarşının, pazarın canlanmasına katkı sağlayacaktır. Aynı duygularla, herkesin Anneler Günü'nü sağlıklı, uzun süre birlikte geçirilecek nice günlerin başlangıcı olarak kutluyoruz."