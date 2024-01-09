Antalya\'da düzenlenecek olan 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı tanıtıldı

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) tarafından düzenlenecek olan 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nın tanıtımı yapıldı. ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, fuar aracılığı ile Antalya'yı tüm dünyaya tanıtma fırsatı buldukların belirtti.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) tarafından 6-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas (FoodProduct) Fuarı'nın tanıtım lansmanı yapıldı. Törende konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bıdı, fuarların ihracatın görünmeyen kapısı olduğunu, şehrin tanıtımına ve ekonomisine katkısının çok büyük olduğunu söyledi.

Antalya'nın ilerleyen tarihlerde birçok fuara daha ev sahipliğini yapacağını belirten Bıdı, "Tüm dünyayı buraya davet ettik, bu fuarlar bizim değil Antalya'nın. Antalya'yı tüm dünyaya tanıtıp alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyoruz" dedi.

ATSO Başkanı Ali Bahar da Antalya'nın ANFAŞ'a sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, kentteki her kesimin geliştirmeye açık birçok yönünün olduğunu, şikayet etmeden çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Anadolu Aşçılar Federasyonu'nun partnerliğinde düzenlenecek fuarda, 300'ün üzerinde katılımcı, Türkiye'den ve yurt dışından 70'in üzerinde ülkeden gelecek 50 binden fazla profesyonel ziyaretçiyle bir araya gelecek. ANFED desteğiyle, fuar çerçevesinde 22 work shop yapılacak. Bu work shoplarda, Akdeniz Bölgesi'nin değerli şefleri ile birlikte ülkemizin diğer bölgelerinden ve KKTC'den şefler sunum yapacaklar. Toplamda 44 şef damak tadının zirvesine ulaştıracak. Açılış töreni ve şeflerin sunumu için özel bir alan hazırlandı. Değişik üniversitelerden öğrenciler de misafir olacak. Ayrıca, içecek bölümünde Akdeniz gastronomi ve miksoloji yıldızlarının kokteyl yarışması gerçekleştirilecek. Fuarın üçüncü gününde de katılımcı firmalar onuruna konser verilecek. Dört gün boyunca da sektör panelleri düzenlenecek ve alanında uzman isimler bilgilendirme sunumları yapacak.

Fuara katılacak gastronomi, dizi ve sinema sanatçıları da organizasyona renk katacak. Etkinlik alanındaki şovlar yine mest edecek.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) toplantı salonundaki törene, ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, ATSO Başkanı Ali Bahar, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİK) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, ANFED Başkanı Tamer Özkan ile sektör temsilcileri katıldı. - ANTALYA