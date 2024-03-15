Antalya\'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kesme çiçek yetiştirdi

Ekonomi

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde bulunan serada ilk defa kesme çiçek yetiştirdi. Daha önce mantar, sebze çeşitleri, tropikal meyveler ve tarla bitkileri üreten öğrenciler bu yıl da kesme çiçek üretimi gerçekleştirdi.

Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesindeki serada ilk kez kesme çiçek yetiştirdi. Okul Müdürü Tülay Ateş, tarım üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek bu sene ilk defa denedikleri kesme çiçek üretiminden başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Sebze yetiştiriciliği konusunda öğrencilerinin bilgi ve beceri sahibi olduğunu belirten Ateş, "Okulumuzun serasında bu sene ilk defa denediğimiz kesme çiçek yetiştirdik. Arpa çiçeği, hüsnüyusuf, karanfil ve şakayık ektik. Sebze üretimini biliyor öğrencilerimiz, okul ortamında ilk defa kesme çiçek de yetiştirdik. Gençlerimiz bu konuda oldukça başarılı oldu" dedi.

Kesme çiçek geliri okul aile birliğine

Kesme çiçekleri 200 metrekare alanda yetiştirdiklerini kaydeden Ateş, "Kesme çiçeklerimizi bir işletmemizin desteğini alarak öğretmenlerimizin danışmanlığında öğrencilerimizle birlikte yetiştirdik. Gelecek yıllarda yeni okul yerimizde birkaç dönümde belediye ile ortaklaşa bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Başlı başına peyzaja yönelik çalışmalar yapabiliriz. Çiçeklerin satışları yapılıyor bu satıştan elde edilen gelir okul aile birliğine kalıyor. Demet olarak cüzi rakamlarla satışları gerçekleşiyor" şeklinde konuştu.

Farklı çeşitler yetiştirmeyi planlıyoruz

Ateş, "Okulumuz yeni yerine taşındığı zaman çiftçinin henüz tanışmadığı ürünleri üretip çeşitleme yapmak istiyoruz. Sebze dışında farklı üretimler yapmak istiyoruz. Okul bünyemizde istiridye mantar atölyemiz var. Mantarlarımız yakın zamanda hasat edilecek" dedi.

Öğrencilerimiz kendi işini kurabilecek

Okul Müdürü Tülay Ateş, "Bu okulda öğrenim gören öğrencilerimiz, staj döneminden itibaren seralarda, peyzaj firmalarında, tohum firmalarında çalışmaya devam ediyor. Staj yaptıkları firmalarda işe başlayan öğrencilerimiz var. Kız öğrencilere yönelik girişimcilik desteği altında takibini yapıyoruz birkaç öğrencimiz var. Girişimcilik eğitimi aldıktan sonra kendi işlerini kurma gibi planları var" diye belirtti. - ANTALYA