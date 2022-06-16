Antalya'da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı düzenlendi

16.06.2022 13:07
Antalya'da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı düzenlendi

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Ünlü, tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç sanayisinin yanı sıra gıda sektöründe de kullanıldığını belirterek, "Gerek sağlık amaçlı gerekse gıda ihtiyacını karşılamada tıbbi ve aromatik bitkilere yönelim gün geçtikçe artmaktadır.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Ünlü, tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç sanayisinin yanı sıra gıda sektöründe de kullanıldığını belirterek, "Gerek sağlık amaçlı gerekse gıda ihtiyacını karşılamada tıbbi ve aromatik bitkilere yönelim gün geçtikçe artmaktadır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM), Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) salonunda "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı" düzenlendi.

Bilim insanlarının yanı sıra ihracatçı firmaların, uygulamacı ve üreticilerin de yer aldığı çalıştayda, tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili ortaya konulacak gelişmeler, yenilikler ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Ünlü, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, sahip olduğu bitki genetik kaynakları nedeniyle tıbbi ve aromatik bitkilerde üretim ve ürün geliştirme açısından dünyada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de yüzde 30'u tıbbi ve aromatik bitkilerden oluşan 12 bini aşkın bitki türü bulunduğunu vurgulayan Ünlü, "Gerek sağlık amaçlı gerekse gıda ihtiyacını karşılamada tıbbi ve aromatik bitkilere yönelim gün geçtikçe artmaktadır. Bu bitkilerin farklı kısımları, bitkisel ilaç olarak değerlendirilmesinin yanında gıda sektöründe çay, baharat, renk, katkı, aroma ve takviye edici gıda olarak da kullanılmaktadır." diye konuştu.

"Tıbbi ve aromatik bitki alanında 20 projemiz devam ediyor"

Ünlü, tıbbi ve aromatik bitkilerden kozmetik ve tekstil sektöründe kullanılmak üzere etken madde elde edildiğini, uçucu yağlarından da zirai mücadele alanında yararlanıldığını ifade etti.

BATEM bünyesinde faaliyet gösteren Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümünde 19 teknik personelin çalıştığını hatırlatan Ünlü, bölümde 23 projenin sonuçlandığını, 20 projenin devam ettiğini aktardı.

Enstitüde arazi çalışmaları kapsamında doğadan toplama, adaptasyon, kültüre alma, ıslah, fide üretimi ve etnobotanik gibi alanlarda çalışmalar yapıldığını bildiren Ünlü, "Modern teknolojik altyapıya sahip bu merkez, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda bilinmeyenleri ortaya çıkarmayı ve bu zenginlikten katma değer yaratmaya yönelik araştırma bulguları sunmayı hedeflemektedir. Laboratuvarımızda tıbbi bitkilerden uçucu yağ ve ekstrakt eldesi, etken madde, mikrobiyolojik ve biyokimyasal özellikleri gibi kalite analizleri yapılmaktadır." dedi.

TAGEM Koordinatörü Aydın Karakuş da tıbbi aromatik bitkiler konusunda 14 enstitüde farklı disiplinlerde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından çalıştaya katkı sunanlara teşekkür plaketi verildi, çalıştay oturumlarla devam etti.

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Kaynak: AA

Araştırma, Akdeniz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

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