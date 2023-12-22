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Antalya'dan Noel ve yılbaşı için 20 milyon dolarlık çiçek ihracatı - Son Dakika
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Antalya'dan Noel ve yılbaşı için 20 milyon dolarlık çiçek ihracatı

Antalya'daki seralarda üretilen çiçekler ve doğal orman atığı ürünlerden yapılan süslemeler, Noel ve yılbaşı için hazırlanarak 30'dan fazla ülkeye ihraç edildi. İhracatın en fazla Hollanda ve İngiltere'ye yapıldığı belirtildi.

Antalya\'dan Noel ve yılbaşı için 20 milyon dolarlık çiçek ihracatı
22.12.2023 - 11:15,
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Antalya'dan Noel (Christmas) ve yılbaşı için 20 milyon dolarlık kesme çiçek ve kapı süsü çelenk ihracatı yapıldı.

Antalya'daki seralarda ve çiçek paketleme tesislerinde bugünlerde büyük hareketlilik yaşanıyor. Seralarda üretilen çiçekler ile doğal orman atığı ürünlerden yapılan kapı çelengi gibi süslemeler, Hristiyanların kutlamak için gün saydığı Noel'in yanı sıra yılbaşı için de hazırlanıyor.

Seralardan toplanan çiçekler çoğunluğu kadınların çalıştığı tesislere getiriliyor. Burada kadınların ellerinde tek tek özenle işlenen çiçekler ambalajlara konularak hem iç piyasaya gönderiliyor hem de ihraç ediliyor.

En fazla ihracat Hollanda ve İngiltere'ye yapıldı

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Noel, yılbaşı, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerin çiçek üreticilerinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Noel ve yılbaşı için Antalya'daki seralarda yaklaşık 2 aydır hazırlık yaptıklarını açıklayan Yılmaz, sera ve depolarda yılbaşı için hareketliliğin tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.

Noel için çiçek sevkiyatlarının sonuna geldiklerini aktaran Yılmaz, "Yılbaşıyla ilgili sevkiyatlarımız devam ediyor. Noel ve yılbaşı için 10 milyon dolarlık kesme çiçek, 10 milyon dolarlık da kapı süsü çelenkler gönderdik. Noel ve yılbaşı için 30'u aşkın ülkeye çiçek gönderdik. Özellikle Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra yakın coğrafyadaki Ukrayna, Rusya gibi ülkelere de çiçek gönderimlerimiz oldu." dedi.

En fazla karanfil ihraç edildi

İhraç edilen çiçekler arasında ilk sırayı karanfilin aldığına dikkati çeken Yılmaz, "Özellikle kırmızı karanfil ihracatı yaptık. Geçen yıl ile ihracatımız aynı seviyede. Hatta ayın sonunda geçen yıla göre az da olsa ihracatımızın arttığını göreceğimizi tahmin ediyorum. Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik şartları göz önünde bulundurursak yılı sektör olarak başarılı sayılacak rakamlarla kapatmış olacağız. Çünkü ekonomik krizlerde ilk vazgeçilen sektör süs bitkileri oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'dan Noel ve yılbaşı için 20 milyon dolarlık çiçek ihracatı - Son Dakika
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